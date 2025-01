Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Chủ tịch UBND TPHCM nhận thêm nhiệm vụ mới

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước thuộc TPHCM.

Theo quyết định trên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo sắp xếp bộ máy cơ quan nhà nước thuộc TPHCM có 6 phó trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Võ Văn Hoan, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Cường, Trần Thị Diệu Thúy, cùng Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận.

Ban Chỉ đạo còn có thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện. (XEM CHI TIẾT)

Ông Phạm Trọng Nhân giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Ông Phạm Trọng Nhân trúng cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2023-2028. Trước đó, ông Nhân giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Ông Nhân sinh năm 1972, quê tỉnh Bình Dương, hiện đang là Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông có chuyên môn thạc sĩ kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp.

Trước đó cuối tháng 12/2024, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trao quyết định điều động ông Phạm Trọng Nhân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)

Đồng Nai có tân Giám đốc công an

Bộ công an điều động đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Người tiền nhiệm là đại tá Nguyễn Hồng Phong đã được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an.

Tân Giám đốc Công an Đồng Nai quê Nghệ An. Trước khi làm Giám đốc Công an Quảng Trị, ông từng làm Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai rồi Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đại tá Nguyễn Đức Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền địa phương và của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, để cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công an Đồng Nai hiện có 4 Phó giám đốc là đại tá Trần Tiến Đạt, đại tá Trần Anh Sơn, đại tá Nguyễn Mạnh Toàn và đại tá Lê Mạnh Hùng. (XEM CHI TIẾT)