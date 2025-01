Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính TPHCM

Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính TPHCM được thành lập với 29 thành viên do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban.

Việc thành lập Ban chỉ đạo được thống nhất tại cuộc họp nghe báo cáo chuẩn bị tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện kết luận số 47 của Bộ Chính trị về xây trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các nội dung liên quan; đồng thời chuẩn bị đề án, trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2025. (XEM CHI TIẾT)

Bình Dương có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước khi được bầu, công tác kiện toàn nhân sự phó bí thư Tỉnh ủy đã được Tỉnh ủy Bình Dương báo cáo Trung ương và được đồng ý.

Ông Hà sinh năm 1974, quê quán tại Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông Hà có trình độ kiến trúc sư, cử nhân kinh tế - chính trị. Ông từng trải qua nhiều vị trí quản lý như: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một.

Tỉnh ủy Bình Dương cũng bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, gồm: bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, ông Hồ Phương Nam - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bến Cát. (XEM CHI TIẾT)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương có Giám đốc mới

Tỉnh Bình Dương vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này.

Theo đó, ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh kể từ ngày 1/1/2025; được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ông Phạm Trọng Nhân thay vị trí của bà Nguyễn Kim Loan (đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương).

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở này, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/1/2025. Người thay vị trí ông Toàn để giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương là ông Hà Văn Út - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Hai Bí thư Thành Đoàn ở Bình Dương nhận nhiệm vụ mới

Anh Nguyễn Minh Tâm – Bí thư Thành Đoàn Thủ Dầu Một được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa. Chị Lâm Hoàng Thùy Trang – Bí thư Thành Đoàn Dĩ An giữ chức Trưởng phòng Văn hóa thông tin thành phố này.

Anh Tâm và chị Trang trưởng thành từ hoạt động Đoàn. Cả hai đều được đánh giá cao trong quá trình công tác, được nhận nhiều bằng khen cấp tỉnh và Trung ương. (XEM CHI TIẾT)

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có giám đốc mới

Bộ Công an vừa điều động Đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 1/1/2025.

Đại tá Hà năm nay 54 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình, có trình độ thạc sĩ, cử nhân Đại học Cảnh sát, cử nhân tiếng Anh, cao cấp Lý luận chính trị.

Đại tá Hà từng giữ các chức vụ như Phó trưởng công an huyện, Phó trưởng phòng PV01, Trưởng phòng PC03 Công an TPHCM, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03) Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)

Huyện mới thành lập ở Bà Rịa - Vũng Tàu có nữ chủ tịch HĐND 41 tuổi

Tại kỳ họp khóa 1, HĐND huyện Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà Lê Thị Ngọc Hạnh (41 tuổi) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, bà Lê Thị Ngọc Hạnh là Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Long Điền.

Kỳ họp cũng bầu ông Nguyễn Minh Phong (47 tuổi) - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Long Đất giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện Long Đất. Ông Nguyễn Nhất Trường giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Long Đất. Ông Hồ Quang Hồng và ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Long Đất.

Ông Nguyễn Trọng Quốc được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Long Đất. Ông Phạm Văn Hùng và ông Trần Minh Hoàng giữ chức vụ Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Long Đất.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Long Đất, các đại biểu thông qua nghị quyết bầu bà Đỗ Thị Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy huyện Long Đất giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Long Đất.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu 4 Phó chủ tịch UBND huyện Long Đất, gồm ông Hồng Như Vàng (45 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ), ông Trần Kim Phúc (54 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Long Điền), ông Võ Minh Tuấn (42 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ), ông Lê Hữu Hiền (42 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Long Điền). (XEM CHI TIẾT)

Bà Rịa - Vũng Tàu công bố quyết định thành lập Đảng bộ huyện Long Đất

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ huyện Long Đất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Đảng bộ huyện Long Đất gồm 89 tổ chức cơ sở đảng với 6.496 đảng viên trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Long Điền và Đảng bộ huyện Đất Đỏ. Đảng bộ huyện Long Đất đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Đất gồm 55 ủy viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Đất gồm 14 ủy viên. Đồng thời, chỉ định ông Trần Thượng Chí - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức Bí thư Huyện ủy Long Đất, ông Trần Thanh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Long Đất, bà Đỗ Thị Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Long Đất.(XEM CHI TIẾT)