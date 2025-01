Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trong căn nhà hoang

TPO - Bên ngoài căn nhà hoang có chiếc xe máy để lâu không thấy ai di chuyển nên người dân đi tới kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ trong tình trạng treo cổ.

Chiều 2/1, Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ trong căn nhà hoang thuộc phường Bình An.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người dân sống ở khu vực gần chùa Châu Thới (phường Bình An, thành phố Dĩ An) nhìn thấy chiếc xe máy để bên hông căn nhà hoang nhưng lâu không thấy ai di chuyển nên đi tới kiểm tra.

Khi người này lại gần kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ trong căn nhà hoang nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An cử cán bộ tới hiện trường. Thi thể người xấu số sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị T.T.L. (34 tuổi, quê Đồng Tháp). Theo lời người thân, chị L. đã lập gia đình, làm công nhân ở Bình Dương. Trước khi xảy ra vụ việc, chị L. không có biểu hiện gì bất thường, còn đi ăn tiệc mừng Tết Dương lịch với bạn bè, người thân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.