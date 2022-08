Nam Long được vinh danh trong top Công ty niêm yết có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á

Nam Long là đại diện duy nhất của Việt Nam trong ngành bất động sản được Forbes Asia vinh danh, với lợi nhuận lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động vượt nghìn tỷ đồng, giá trị vốn hóa đạt tỷ đô (tháng 11/2021). Sau những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Quý II, doanh nghiệp vẫn có "sức bật" tốt với doanh thu gấp 3 lần, lợi nhuận gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước.

Forbes Asia vừa công bố danh sách 200 công ty niêm yết có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam có 3 cái tên được vinh danh và CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) là đại diện duy nhất của ngành bất động sản trong danh sách này.

Kết quả trên được chọn ra sau quá trình sàng lọc gần 20.000 doanh nghiệp, dựa trên nhiều thước đo chỉ số như nợ vay, doanh số bán hàng, tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong 1 - 3 năm gần nhất cũng như mức lời trung bình 1 - 5 năm trên cổ phần. Ngoài các tiêu chí định tính, các yếu tố định lượng cũng được đưa ra như các vấn đề liên quan tới quản trị doanh nghiệp, kế toán, môi trường làm việc và các rắc rối pháp lý... Danh sách không bao gồm các doanh nghiệp được quản lý bởi nhà nước và các công ty con.

Forbes Asia mô tả Nam Long được thành lập năm 1992, có trụ sở chính tại TP HCM. Công ty nổi lên trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản với việc xây dựng các khu đô thị khép kín, bao gồm các sản phẩm như căn hộ, biệt thự, nhà phố, văn phòng... Năm 2021, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Nam Long vượt ngưỡng nghìn tỷ đồng, doanh thu gấp 2,3 lần năm trước đó.

Nam Long cũng có "sức bật" tốt sau những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Quý II, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc xoay sở dòng tiền kinh doanh và phát triển dự án thì Nam Long lại gặt hái được thành quả đáng ghi nhận. Doanh thu thuần đạt 1.240,7 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp 2,4 lần, đạt gần 111 tỷ đồng. Lợi nhuận đến từ việc công ty đã bàn giao căn hộ thuộc dự án Akari City (TP HCM) và Southgate (Waterpoint Long An, giai đoạn 1).

Việc triển khai bán hàng đạt hiệu quả cao là lợi thế của Nam Long từ nhiều năm trở lại đây và được thể hiện ngay cả khi thị trường vừa bị tác động bởi Covid-19. Trong nửa đầu năm, doanh số bán hàng của công ty đạt 8.410 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ, đến từ 5 dự án Mizuki Park (TP HCM), Izumi City (Đồng Nai), Akari City (TP HCM), Southgate (Long An) và Cần Thơ. Khoản tiền khách hàng trả trước hay đặt cọc mua sản phẩm thể hiện trên báo cáo tài chính tính đến 30/6 là 3.543 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Mục tiêu 2030 trở thành công ty bất động sản tích hợp bền vững

Lần đầu tiên Nam Long trong danh sách của Forbes Asia cũng là năm đánh dấu cột mốc doanh nghiệp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển. Trên hành trình này, Nam Long đã tạo dựng được 11 khu đô thị mới với hơn 30.000 sản phẩm thuộc các dòng sản phẩm vừa túi tiền EHome, Flora, Valora… và một số dự án biệt thự cao cấp. Doanh nghiệp cùng với các đối tác Nhật Bản đã xây dựng lên nhiều khu đô thị lớn, được thị trường đánh giá cao như Southgate (Long An), Mizuki Park, Akari City (TP HCM).

Với tâm thế chủ động, hướng đến phát triển mạnh mẽ và bền vững, Nam Long không chỉ đưa ra kế hoạch 1 năm mà ít nhất 3 - 5 năm, thậm chí 10 năm hoặc 15 năm. Bởi vậy, trong giai đoạn 2021 - 2030, Nam Long xác định bước mở rộng kinh doanh từ một chủ đầu tư bất động sản vừa túi tiền thành nhà phát triển các dự án phức hợp, đại đô thị tích hợp có quy mô hàng trăm ha tại các khu vực kinh tế trọng điểm, phục vụ chiến lược giãn dân của các thành phố lớn. Tức là, Nam Long đa dạng hóa phân khúc nhà ở tại các khu đô thị, mở rộng thêm các dòng sản phẩm mới cao cấp, trung cấp và duy trì sản phẩm vừa túi tiền như Ehome, Flora, Valora. Công ty cũng mở rộng mảng kinh doanh cốt lõi sang bất động sản thương mại, quản lý khu đô thị, đầu tư hệ sinh thái tích hợp.

Để thực hiện tầm nhìn này, ban lãnh đạo Nam Long đặt mục tiêu triển khai đồng loạt các khu đô thị lớn Southgate 165 ha (Waterpoint giai đoạn 1, Long An), Mizuki 26 ha (TP HCM), Izumi City 170 ha (Đồng Nai), Nam Long Cần Thơ 43 ha (Cần Thơ), Nam Long Đại Phước 45 ha (Đồng Nai) với doanh số đạt 2 tỷ USD trong 3 năm tới. Công ty cũng đang sở hữu quỹ đất khoảng 680 ha và sẵn sàng M&A những dự án phù hợp, đầu tư ở những vùng có giao thông phát triển.

Với phương châm “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”, Nam Long sẽ cùng các đối tác có kinh nghiệm như Nishitetsu, Hankyu Hanshin (Nhật Bản), TBS Group... để cùng phát triển, vận hành các dòng sản phẩm và khu đô thị tích hợp; hợp tác với các nhà thầu, đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng bất động sản… giúp việc triển khai dự án được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả.