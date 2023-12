Nam diễn viên bị công kích vì tưởng nhớ Lee Sun Kyun

TPO - Trong bài phát biểu nhận giải tại SBS Drama Awards 2023, Lee Je Hoon tưởng niệm Lee Sun Kyun, đồng thời tuyên bố nam diễn viên quá cố là hình mẫu của mình. Ngay sau đó, tài tử "Taxi Driver" trở thành mục tiêu công kích của đông đảo cư dân mạng Hàn Quốc.

Với màn thể hiện xuất sắc trong Taxi Driver 2, Lee Je Hoon vinh dự được xướng tên ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất là Daesang (Grand Prize) tại Lễ trao giải Phim truyền hình SBS (SBS Drama Awards) 2023 vào tối 29/12.

Trong bài phát biểu nhận giải, ngoài chia sẻ cảm xúc và cảm ơn những người hỗ trợ mình có được thành tích xuất sắc, Lee Je Hoon dành một phần thời lượng để tưởng niệm nam diễn viên quá cố Lee Sun Kyun.

“Hôm nay lại thêm đau đớn. Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy trong một chương trình, chỉ tình cờ nhìn thấy nhau thoáng chốc ở đâu đó. Nhưng tôi đã chứng kiến anh ấy gây dựng sự nghiệp và tôi mơ ước trở thành diễn viên để đi trên con đường anh ấy đã đi. Tôi luôn coi anh ấy như một hình mẫu và muốn noi theo bước chân của anh ấy. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ giải thưởng này với anh ấy. Mong anh an nghỉ!”, nghệ sĩ 39 tuổi bày tỏ.

Lee Je Hoon không phải ngôi sao duy nhất tại sự kiện nhắc đến Lee Sun Kyun, nhưng những lời chia sẻ của anh lại gây phản ứng dữ dội nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Một bộ phận không nhỏ cư dân mạng chỉ trích Lee Je Hoon thậm tệ vì thần tượng Lee Sun Kyun - người bị gắn mác “kẻ nghiện ngoại tình” dù chưa có kết luận nào cho thấy nam diễn viên quá cố có tội trong cuộc điều tra ma túy.

“Xem người đàn ông ngoại tình với gái mại dâm là hình mẫu? Chia sẻ giải thưởng với kẻ tự tử vì bị bắt thay vì đội ngũ sản xuất Taxi Driver? Trời ạ, những người nổi tiếng thật bất lực. Những diễn viên này không biết chuyện gì đang xảy ra à? Cứ như thể Lee Sun Kyun hy sinh trong danh dự để phụng sự đất nước vậy”.

“Taxi Driver 2 có những tập dành riêng cho nạn nhân của các tội ác như buôn bán ma túy và mại dâm. Lee Je Hoon lẽ ra nên giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nhắc đến Lee Sun Kyun, đặc biệt là khi chính anh ấy nói rằng hai người họ không thực sự biết nhau”.

“Lee Je Hoon không xem tin tức à? Chắc hẳn anh ấy không biết về tất cả việc Lee Sun Kyun đã làm, giống như toàn bộ bài phát biểu này đang khiến tâm trí tôi choáng váng ngay lúc này”.

“Điều này cho thấy Lee Je Hoon đóng vai chính trong Taxi Driver vì tiền và danh tiếng, chứ không phải vì anh ấy có cảm xúc hay ý định đặc biệt về ý nghĩa của bộ phim. Tôi thấy cay đắng quá”.

“Ngành kinh doanh giải trí sẽ không bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên. Giờ đây tôi biết đó là thế giới mà đàn ông đã có gia đình có thể thường xuyên lui tới một cơ sở dành cho người lớn và vẫn được xem là ổn”.

"Tôi đang chờ Taxi Driver 3 nhưng với tình hình này điều đó không cần thiết nữa. Chuyện này thật nực cười".

Việc Lee Je Hoon bị tấn công khiến nhiều người bức xúc. Họ lên án sự độc hại của một nhóm người, đồng thời quan ngại về việc Lee Sun Kyun tự tử dường như chưa đủ sức nặng để cảnh tỉnh cư dân mạng Hàn Quốc đừng nên quá khắc nghiệt trong cách đối xử với người khác. Theo những khán giả chân chính, anti-fan không hề biết hối lỗi hay có sự đồng cảm, ngược lại luôn tràn ngập sự căm thù một cách vô lý, cố tình bóp méo phát biểu của Lee Je Hoon để có cớ tạo ra bầu không khí tiêu cực trên mạng xã hội.

“Tôi đã nghe bài phát biểu, cả đoạn Lee Je Hoon nói về Lee Sun Kyun quá cố. Khi anh ấy nói về hình mẫu, tôi hiểu đó là Lee Je Hoon đang ngưỡng mộ Lee Sun Kyun với tư cách là một diễn viên. Chưa một phút nào tôi nghĩ Lee Je Hoon đang bình luận về đời tư của Lee Sun Kyun và những chuyện đã xảy ra vì sự lựa chọn cá nhân của đàn anh. Một số bình luận thật hoang đường”.

“Ý của Lee Je Hoon là anh ấy coi Lee Sun Kyun như hình mẫu trong lĩnh vực phim ảnh, cho sự nghiệp mà Lee Sun Kyun đã có. Ai đang giải thích điều này theo cách khác vậy? Không ai nói về lựa chọn cá nhân của Lee Sun Kyun. Ngoài ra, giải thưởng là Lee Je Hoon giành được, hãy để anh ấy chia sẻ nó với bất kỳ ai mà anh ấy muốn”.

Lee Je Hoon (SN 1984) là nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh đóng phim từ năm 2007 đến nay và được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Hầu hết tác phẩm có Lee Je Hoon tham gia đều gây tiếng vang như The Front Line, Architecture 101, My Paparotti, Signal, Move to Heaven…

Trong hai phần Taxi Driver, anh vào vai nam chính Kim Do Gi, bên ngoài là tài xế taxi nhưng thực chất lại làm dịch vụ thực thi công lý cho những người yếu thế trong xã hội.

Phát biểu của Lee Je Hoon không phải điều gây tranh cãi duy nhất trong SBS Drama Awards 2023 liên quan đến cố diễn viên Lee Sun Kyun. Nhiều cư dân mạng tỏ ra không hài lòng khi sự kiện tưởng niệm ngôi sao vướng lùm xùm là Lee Sun Kyun nhưng lại không hề nhắc đến nghệ sĩ gạo cội Byun Hee Bong vừa qua đời do ung thư ở tuổi 81 vào tháng 9. Lúc sinh thời, ông Byun tham gia hơn 10 bộ phim truyền hình đài SBS.

Cư dân mạng bình luận: “Tại sao lễ trao giải lại có thể bỏ qua một diễn viên gạo cội như vậy?”, “Tôi đoán ngay cả nỗi buồn cũng phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng”, “Tưởng niệm có chọn lọc”…

