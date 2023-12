Người phụ nữ đáng thương nhất trong bi kịch Lee Sun Kyun qua đời

TPO - Từ người phụ nữ được ngưỡng mộ, Jeon Hye Jin trở thành “người vợ tội nghiệp” trong mắt công chúng khi liên tục chịu đả kích những tháng qua, đỉnh điểm là cái chết của Lee Sun Kyun.

Nam diễn viên tài năng Lee Sun Kyun qua đời ở tuổi 48 khiến Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới “sục sôi” những ngày qua. Trong khi có nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh hành vi tự tử của ngôi sao Ký sinh trùng, công chúng gần như có chung một phản ứng là đồng cảm sâu sắc với vợ anh, nữ diễn viên Jeon Hye Jin.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều cư dân mạng cho rằng Lee Sun Kyun ra đi đồng nghĩa những nỗi dằn vặt, tiêu cực đối với anh chấm dứt, nhưng người ở lại là Jeon Hye Jin phải sống trong nỗi đau về cả tinh thần lẫn vật chất.

“Người vợ tội nghiệp của anh ấy đã phải trải qua nhiều điều trong năm nay”, “Tôi cảm thấy thương xót cô ấy nhiều nhất. Cuộc sống của cô ấy thay đổi hoàn toàn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và vẫn đang cố gắng trở nên mạnh mẽ vì con cái. Chỉ mong cô và hai con được chữa lành”, “Tôi chỉ thương cô ấy và những đứa trẻ. Chồng cô ấy đã ngoại tình và điều đó còn tồi tệ hơn cả những cáo buộc về ma túy”, “Cô ấy phải gồng gánh hết những hậu quả mà chồng để lại”... là những bình luận được để lại.

Đả kích nối tiếp đả kích

Cái chết của Lee Sun Kyun dù quá đắt và tàn khốc nhưng là cái giá mà anh phải trả cho lối sống buông thả trước đó. Chưa thể kết luận nam diễn viên quá cố có sử dụng ma túy hay không nhưng một điều chắc chắn là anh ngoại tình với Madam Kim, nữ quản lý quán bar. Việc anh thường xuyên gặp gỡ Madam Kim tại nhà riêng của cô này dẫn đến tình cảnh bị cáo buộc sử dụng ma túy và vụ kiện tống tiền 350 triệu won (267.192 USD) sau này.

Trong video đăng tải ngày 26/10, cựu phóng viên kiêm YouTuber nổi tiếng Lee Jin Ho tuyên bố phản ứng của công chúng về vụ bê bối ma túy của Lee Sun Kyun có thể ít nghiêm trọng hơn nếu anh chưa kết hôn. Anh không chỉ gặp rắc rối về pháp luật mà còn bị lên án về mặt đạo đức khi phản bội Jeon Hye Jin.

Theo Lee Jin Ho, khi scandal nổ ra, Lee Sun Kyun lập tức bàn bạc với vợ và những người thân thiết nhất. Những người quen cho biết phản ứng đầu tiên của nữ diễn viên là sốc và sợ hãi đến mức suýt ngất đi bởi trong mắt cô, Lee Sun Kyun là người chồng dịu dàng và người cha tận tụy.

“Dư chấn từ hành động của Lee Sun Kyun gây ảnh hưởng đến không chỉ vợ anh, mà còn cả những lãnh đạo trong công ty quản lý và người đại diện. Trong 23 năm qua, anh ấy khẳng định được vị thế của mình với tư cách diễn viên tài năng. Giờ đây, anh ấy, vợ và hai con trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và hậu quả vụ bê bối ngoại tình của anh ấy”, Lee Jin Ho nhấn mạnh.

Ngày 7/11, Lee Jin Ho đăng video khác đề cập đến khoản tiền Lee Sun Kyun vay mượn để “bịt miệng” Madam Kim. Cựu phóng viên cho hay nam nghệ sĩ 7X bắt đầu bị suy sụp tinh thần từ tháng 9 sau khi bị người tình tống tiền. Dù là ngôi sao lớn, Lee Sun Kyun không có nhiều tiền vì vợ anh chịu trách nhiệm quản lý tài chính. Cuối cùng, anh hỏi vay cộng sự thân cận khoản tiền 350 triệu won. Jeon Hye Jin không hay biết điều này, ngay cả người cộng sự cũng không rõ tại sao nam diễn viên mượn số tiền cho đến khi tin tức nổ ra.

Vào ngày 20/10, sau khi công ty quản lý HODU&U Entertainment xác nhận Lee Sun Kyun bị điều tra ma túy, không chỉ các nhãn hàng, thương hiệu hợp tác với nam diễn viên đồng loạt đơn phương chấm dứt hợp tác, mà cả Jeon Hye Jin cũng bị vạ lây. Tiêu biểu là SK Telecom xóa bỏ hình ảnh vợ chồng họ khỏi kênh YouTube chính thức. Trước đó, họ được chọn để đại diện cho dịch vụ giáo dục thân thiện với trẻ em và gia đình của hãng.

Đau lòng, bất lực vì bị phản bội, Jeon Hye Jin vẫn phải nhanh chóng vực dậy bản thân để lo cho gia đình trong khi chồng phải phục vụ điều tra. Trước tiên, cô làm thủ tục đưa con trai thứ 2 ra nước ngoài học, tránh bị dư luận và truyền thông làm phiền. Theo báo chí Hàn Quốc, con trai đầu lòng của họ đang du học ở Mỹ.

Jeon Hye Jin còn phải bán tòa nhà ở Nonhyeon, Gangnam với giá 15 tỷ won (11,6 triệu USD) để khắc phục hậu quả cho chồng. Trong thư tuyệt mệnh, Lee Sun Kyun có đề cập đến việc phải đến bù hợp đồng quảng cáo, phim ảnh. Theo ước tính, tổng thiệt hại lên tới khoảng 10 tỷ won (hơn 7,7 triệu USD). Một điều rõ ràng là Lee Sun Kyun chết đi là hết, còn nợ nần để lại cho vợ. Người đẹp sinh năm 1976 vừa phải giải quyết hậu quả cho chồng, vừa phải chu cấp chi phí học hành và sinh hoạt của hai con trai tại xứ cờ hoa nổi tiếng đắt đỏ.

Trong thời gian chồng gặp khủng hoảng, Jeon Hye Jin vẫn phải tiếp tục công việc, không để bị đời tư ảnh hưởng. Ngày 21/11, Star News đưa tin nữ diễn viên quyết định gia nhập dàn diễn viên I'm Home.

Đỉnh điểm của bất hạnh là tin tức Lee Sun Kyun tự tử trong ôtô ngày 27/12. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jeon Hye Jin là người gọi điện cho cảnh sát thông báo về việc chồng mất tích. Trong cuộc gọi vào lúc 10h12 cùng ngày, nữ diễn viên cho biết chồng cô rời nhà sau khi để lại một lá thư. Cảnh sát sau đó huy động lực lượng tìm kiếm và phát hiện Lee Sun Kyun bất tỉnh trong xe vào 10h30.

Ngày 29/12, hình ảnh đầu tiên về Jeon Hye Jin sau gần ba tháng qua được chia sẻ. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc đồ tang màu đen, khóc nghẹn cùng đoàn người tiễn đưa Lee Sun Kyun về nơi an nghỉ cuối cùng. Có thông tin cô tự mình thực hiện các thủ tục cho tang lễ của chồng tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul ở Jongno-gu, Seoul vào trưa 27/12.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngày 28/12, khi đang túc trực tại đám tang chồng, Jeon Hye Jin nhận được thông tin Mission Cross, bộ phim điện ảnh mà cô đóng vai thứ chính, bị hoãn chiếu. Phim được lên kế hoạch ra rạp vào tháng 2/2024 nhưng hiện bị hoãn vô thời hạn. Theo nhận định, quyết định này ảnh hưởng từ sự ra đi của nam Lee Sun Kyun. Ở giai đoạn khó khăn này, yêu cầu Jeon Hye Jin phải tham gia quảng bá phim thực sự quá sức.

Cái bóng của chồng

Không nổi bật bằng chồng, Jeon Hye Jin vẫn là nữ diễn viên được đánh giá cao của ngành phim ảnh Hàn Quốc. Ban đầu, cô được chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1997, đại diện cho tỉnh Kyungsang. Đây là bước đệm để cô bước chân vào showbiz, với vai nhỏ đầu tay trong bộ phim A Killing Story năm 1988.

Sau đó, Jeon Hye Jin lọt mắt xanh của đạo diễn Lee Sang Woo, giám đốc nghệ thuật của công ty rạp hát Chaimu, mở ra con đường làm diễn viên kịch, lấy nghệ danh Jeon Yi Da. Cô xuất hiện trong nhiều vở kịch nổi tiếng như The Moral Thief, The Sogue, There, Unification Express và Shape...

Năm 2002, người đẹp lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong phim Ruler of Your Own World. Kể từ đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Xin lỗi, anh yêu em, Phẩm chất quý cô, The Beast... Đặc biệt với phim cổ trang The Throne (2015), cô chiến thắng Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Jeon Hye Jin bí mật kết hôn với Lee Sun Kyun sau 7 năm yêu và chấp nhận lùi lại phía sau để hỗ trợ chồng, chăm sóc gia đình.

Đáng nói, Jeon Hye Jin nổi tiếng trước chồng. Lee Sun Kyun vốn là người hâm mộ của vợ. Anh làm quen với cô thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Nam diễn viên phải mất khoảng thời gian dài mới tán đổ người đẹp bằng sự chân thành và kiên trì.

Trong gần 15 năm qua, gia đình 4 người của Lee Sun Kyun và Jeon Hye Jin được xem là kiểu mẫu trong showbiz vốn nhiều thị phi, chuyện chia tay hay ly hôn xảy ra như cơm bữa.

Lee Sun Kyun nhiều lần công khai khen ngợi Jeon Hye Jin trước truyền thông. Anh cho biết câu nói "Tại sao anh chỉ nhận những vai diễn dễ dàng hơn so với sức của mình" giúp anh can đảm thử thách bản thân hơn và đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong giới.

Đổi lại vinh quang cho chồng là sự hy sinh thầm lặng của ngôi sao Not Others. Điều đó được thể hiện rõ khi cả hai tham gia chương trình Healing Camp của đài SBS năm 2014.

Trong chương trình, Jeon Hye Jin nửa đùa nửa thật than thở: “Anh ấy uống rượu và làm những gì anh ấy muốn, trong khi tôi kìm nén mọi ham muốn của mình, đến mức quên mất cái tên Jeon Hye Jin. Không có gì nhắc nhở về vai trò diễn viên trong tôi. Đó là lý do tại sao tôi chỉ coi Lee Sun Kyun như con trai thứ ba của mình”.

Sau đó, Jeon Hye Jin trải lòng về cuộc sống dưới cái bóng của chồng. Cô cũng là diễn viên có tiếng một thời, nhưng ra đường người ta không nhận ra cô hoặc chỉ biết cô với tư cách vợ Lee Sun Kyun.

Theo Jeon Hye Jin, cô phải gánh vác mọi công việc trong gia đình, kể cả những việc vốn do đàn ông phụ trách theo quan niệm truyền thống. Tuy nhiên, khi cô đề đề cập đến chuyện đó với Lee Sun Kyun, thay vì được thấu hiểu, phản ứng cô nhận lại được từ chồng là sự bực tức.

“Tôi ước anh ấy chỉ nói ổn thôi, nhưng anh ấy lại bị kích động và nói, ‘Anh đã nói làm thì anh sẽ làm’. Thay vì hung hăng, tôi mong anh ấy cố gắng tôn trọng quan điểm của tôi nhiều hơn”, cô nói.

Khi được hỏi về việc Jeon Hye Jin ít xuất hiện trong phim truyền hình, Lee Sun Kyun trả lời: “Con cái chúng tôi là một phần lý do. Cô ấy không thích đóng phim truyền hình. Trừ tôi ra, cô ấy cũng không cần thiết phải đóng góp cho thu nhập của gia đình”.

Năm 2023, Jeon Hye Jin đóng chính trong Not Others. Bộ phim lập kỷ lục tỷ suất người xem cho đài ENA. Dù vậy, Jeon Hye Jin không được nhắc đến nhiều, thay vào đó mọi sự chú ý đổ dồn cho nữ thần tượng Sooyoung (SNSD).

Tuy nhiên, đến khi scandal ngoại tình và dùng chất cấm của Lee Sun Kyun nổ ra, cái tên Jeon Hye Jin xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo. Mọi khía cạnh cuộc sống của cô bị đưa ra mổ xẻ trong khi bản thân không làm gì sai, thậm chí còn là nạn nhân.

Lee Sun Kyun ra đi để lại cho vợ nỗi đau về tinh thần vì bị phản bội, mất chồng, xa con còn chịu sự thương hại từ công chúng. Cô đồng thời phải đối mặt với khoản nợ bồi thường hợp đồng quảng cáo, đóng phim cho chồng, cũng như chi phí chăm sóc con cái trong tương lai.

Tú Oanh