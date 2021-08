Nam bộ và Tây Nguyên có mưa lớn đến 3/9

TPO - Sau thời hạn 7 ngày áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” đối với 4 phường, TP Dĩ An (Bình Dương) tiếp tục gia hạn thêm 7 ngày với ly do số ca mắc COVID-19 đang ghi nhận cao.

TPO - Đang mang thai ở tuần 29 thì người mẹ không may mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, thai nhi đã vĩnh viễn không thể chào đời, người mẹ cũng rơi vào nguy kịch. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa giữ lại sinh mạng cho sản phụ khi đã cận kề cửa tử.

TPO - Từng tiếp xúc với F0, nhưng khi lực lượng chức năng vận động đi cách ly, người phụ nữ này đã chống đối, lột quần áo, khoá trái cửa cố thủ không chịu rời đi... Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị H.T.H để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.