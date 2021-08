Miền Bắc hửng nắng, miền Nam mưa lớn

TPO - Một người đi xe máy khi thấy chiếc xe trộn bê tông trên đường đã tự dừng lại ở điểm khuất tầm quan sát của lái xe. Nên khi chiếc xe này lùi, người đi xe máy đã bị chiếc xe trộn ủi trúng. Rất may va chạm không gây ra thiệt hại về người.

TPO - Sự việc xảy ra vào trưa ngày 18/8. Do qua đường thiếu quan sát, người lái xe máy đã bị chiếc tải húc văng nhưng may mắn không bị thương nặng.

TPO - Nhiều người nghĩ rằng không cho mang nước lên máy bay các hãng hàng không sẽ có cơ hội thu thêm phí dịch vụ. Tuy nhiên mục đích thương mại này chỉ là một phần nhỏ, vì quy định này chủ yếu là vì an toàn của chuyến bay.

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, hôm nay nền nhiệt miền Bắc giảm từ 2-3 độ so với hôm qua. Trong khi miền Trung tiếp tục nắng gay gắt, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa to vào buổi chiều.