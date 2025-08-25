Mỹ thuật Đa phương tiện – Ngành học 'vàng' dành cho người trẻ đam mê sáng tạo nội dung số

Trong thời đại kỹ thuật số bùng nổ mạnh mẽ, với sự kết hợp giữa công nghệ – mỹ thuật – truyền thông thì ngành Mỹ thuật Đa phương tiện (Multimedia) đang dần trở thành một trong những lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn dành cho người trẻ đam mê thiết kế và sáng tạo nội dung số.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) là đơn vị tiên phong trong đào tạo ngành Mỹ thuật Đa phương tiện – Arena Multimedia theo chuẩn quốc tế. Đơn vị đã có 24 năm kinh nghiệm triển khai chương trình thông qua liên kết với Tập đoàn CNTT Aptech (Ấn Độ) – một trong những tổ chức đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu thế giới.

CUSC là đơn vị tiên phong đào tạo ngành Mỹ thuật Đa phương tiện tại ĐBSCL

Đào tạo toàn diện – Thực tiễn – Chuẩn quốc tế

Không giống như các chương trình đào tạo truyền thống chỉ chú trọng lý thuyết, ngành Mỹ thuật Đa phương tiện tại CUSC Arena hướng đến phương pháp đào tạo thực tiễn, sát với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp. Học viên được tiếp cận toàn diện các lĩnh vực gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện website và ứng dụng, biên tập – dựng phim, kỹ xảo hình ảnh, hoạt hình 2D-3D, thiết kế game và sáng tạo nội dung số.

Lộ trình 4 học kỳ ngành Mỹ thuật Đa phương tiện tại CUSC Arena

Khóa học kéo dài 2 năm với lộ trình chia thành 4 học kỳ nhỏ. Mỗi học kỳ tương ứng với một nhóm kỹ năng chuyên biệt, giúp học viên phát triển theo chiều sâu, từ cơ bản đến nâng cao. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được cấp bằng ADIM (Advanced Diploma in Multimedia), có giá trị tại hơn 20 quốc gia – mở rộng cơ hội nghề nghiệp không chỉ trong nước mà cả thị trường quốc tế. Với giờ học được sắp xếp linh hoạt, học viên có thể chọn học vào ban ngày hoặc buổi tối – thuận tiện cho cả học sinh, sinh viên, người đi làm có đam mê sáng tạo và mong muốn nâng cao kỹ năng.

Môi trường học tập hiện đại – Giảng viên chất lượng cao

Tại CUSC Arena, không gian học tập được đầu tư như một môi trường làm việc thực thụ của ngành sáng tạo. Studio hiện đại tích hợp đầy đủ hệ thống ánh sáng, máy quay, phông nền, thiết bị thu âm và dựng hậu kỳ, cho phép học viên hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo ngay tại lớp. Phòng lab với máy tính cấu hình cao, phần mềm bản quyền cùng không gian thoáng đãng tạo cảm hứng cho từng giờ học. Các phòng chuyên biệt cho thiết kế, dựng phim và hoạt hình đều đáp ứng chuẩn đào tạo quốc tế, bảo đảm học viên vừa rèn luyện kỹ năng vừa nuôi dưỡng tư duy sáng tạo.

Hình ảnh học viên thực hành tại phòng studio của CUSC Arena

Đặc biệt, đội ngũ giảng viên tại CUSC Arena có nền tảng chuyên môn vững vàng và nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong ngành công nghiệp sáng tạo. Nhiều thầy cô từng đảm nhiệm các vị trí như đạo diễn hình ảnh, chuyên viên dựng phim, thiết kế đồ họa hay giám đốc sáng tạo tại các công ty truyền thông lớn. Bên cạnh đó, một số giảng viên cũng đã vinh dự được vinh danh tại các đầu trường sáng tạo quốc tế.

Cô Lê Thị Minh Loan và Thầy Võ Duy Anh - giảng viên tại CUSC Arena - xuất sắc giành giải quốc tế

Ngành học khát nhân lực – Thu nhập hấp dẫn

Theo báo cáo thị trường lao động của TopCV năm 2024, các vị trí liên quan đến thiết kế đồ họa, UI/UX, dựng phim, thiết kế web, video editor, content sáng tạo đang nằm trong nhóm ngành thiếu hụt nhân lực tại Việt Nam. Mức thu nhập khởi điểm dao động từ 10–15 triệu đồng/tháng, và có thể lên đến hàng nghìn USD nếu làm việc ở công ty quốc tế hoặc theo hình thức freelancer toàn cầu.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại: các công ty truyền thông – quảng cáo, studio sản xuất hoạt hình - game, đài truyền hình, nhà xuất bản, làm agency marketing hoặc khởi nghiệp cá nhân theo hướng freelancer, youtuber,… Đây là ngành nghề chú trọng kỹ năng, tạo điều kiện để người học có thể chủ động lựa chọn công việc và địa điểm làm việc sau khi ra trường.

Không cần năng khiếu vẽ – Chỉ cần đam mê

Không cần giỏi vẽ tay từ trước, CUSC Arena chào đón tất cả những bạn trẻ có đam mê sáng tạo và mong muốn theo đuổi ngành công nghiệp truyền thông hiện đại. Chương trình học được thiết kế phù hợp cho người mới bắt đầu với hơn 1000 giờ thực hành, phát triển từ kỹ năng cơ bản nhất đến khả năng thiết kế chuyên nghiệp.

“Em rất vui khi được theo học tại một môi trường đào tạo chất lượng, với những thầy cô nhiệt huyết với nghề, chương trình học thực tiễn và cơ sở vật chất đầy đủ để em có thể cháy hết mình với đam mê!” – bạn Nguyễn Nhật Lan, học viên ngành Mỹ thuật Đa phương tiện Khóa 25, chia sẻ.

Hình ảnh các bạn học viên CUSC Arena đã tốt nghiệp năm 2024

Thông tin tuyển sinh khóa mới

● Thời gian khai giảng: Tháng 8/2025

● Thời lượng học: 2 năm

● Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp THPT trở lên

● Địa điểm học: Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ – Số 01 Lý Tự Trọng, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Theo học Mỹ thuật Đa phương tiện không chỉ là học thiết kế, mà là học cách kể một câu chuyện bằng hình ảnh, chuyển động và cảm xúc. Hãy để đam mê của bạn được dẫn lối bởi một chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, với môi trường học tập thực tiễn, hiện đại và đội ngũ giảng viên giàu tâm huyết tại CUSC Arena!

Xem thêm tại: https://arena.cusc.vn/