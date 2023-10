Mỹ phẩm SHEGAN của Á hậu Thúy Vân chính thức có mặt tại Hà Nội

Đây cũng là hoạt động mà Thúy Vân và SHEGAN tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản với mục đích tăng cường kết nối, hợp tác những thương hiệu giữa hai nước.

Sự kiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng cũng như nhiều chính khách, doanh nhân và người nổi tiếng là đối tác bạn bè của nàng hậu như: Chủ Tịch Hội đồng Quản trị của Matsumoto Kiyoshi Việt Nam – bà Lê Vân Mây, Giám đốc Điều hành - ông Hiroki Miyaoka, diễn viên Lê Bống, Hoa hậu Thể thao 2022 Thu Thủy, Top 10 HHHV 2019 Minh Đặng, diễn viên Thục Anh, Trung Tuấn, cùng các tiktoker Ninh Tito, Dũng, Thúy Sofia… Đặc biệt, mẹ chồng của Thúy Vân cũng ra Hà Nội để ủng hộ người đẹp.

Xuất hiện trong sự kiện, Á hậu Thúy Vân diện một chiếc đầm do cô thiết kế riêng. Chia sẻ về cảm xúc của mình, CEO SHEGAN cho biết: “Sau khi mở thành công 5 điểm bán ở thành phố Hồ Chí Minh, Vân luôn mong muốn có cơ hội được tiếp cận gần hơn với khách hàng ở Thủ Đô. Qua các kênh bán online, SHEGAN có rất nhiều khách hàng ở khu vực phía Bắc mong muốn trải nghiệm trực tiếp thêm các sản phẩm khác của SHEGAN. Vì thế ngay khi có cơ hội thì Vân đã quyết tâm để thực hiện một event ra mắt tại Hà Nội.

Đặc biệt hơn nữa khi năm 2023 là kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật. SHEGAN là một thương hiệu Việt Nam kết hợp cùng một chuỗi bán lẻ làm đẹp và sức khỏe lớn nhất Nhật Bản. Đó là lý do vì sao Vân mong muốn ngoài việc ra mắt khách hàng Thủ Đô thì đây cũng là dịp để tri ân mối quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai quốc gia. Có thể nói đây là một sự kiện rất đặc biệt và ý nghĩa đối với bản thân, Vân không chỉ ở góc độ là một nhà khởi nghiệp mà với cương vị là Đại sứ du lịch Nhật Bản. Vân cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có nhiều nhân duyên với đất nước Nhật Bản và được làm một hành động tuy không lớn lao nhưng cũng góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa văn hóa, con người và thương mại của hai quốc gia.”.

Sau gần 1 năm ra mắt, dòng mỹ phẩm thuần chay với thành phần chính từ muối biển xanh và nhân sâm của SHEGAN đã được thị trường đón nhận nhờ độ an toàn và hiệu quả. Bốn sản phẩm nước tẩy trang, sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết và dung dịch vệ sinh với cơ chế vừa làm sạch, vừa bảo vệ, vừa chống lão hoá, vừa dưỡng trong cùng một bước, không chỉ giúp các khách hàng cải thiện được những vấn đề về da mà còn giúp thư giãn và giải toả căng thẳng. Đặc biệt, hai dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh và tẩy da chết đang bán rất chạy, và trở thành một trong những cái tên được khách hàng “ưu ái” nhất trên thị trường.

Trong sự kiện lần này, nàng hậu mong muốn giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm Tẩy da chết Muối Biển Xanh. Sản phẩm tẩy da chết Muối Biển Xanh SHEGAN với hạt vi xơ thực vật, kết hợp với nhiều tinh chất quý trong thiên nhiên như chiết xuất muối biển xanh, nhân sâm, hoa thanh cúc, tảo bẹ wakame, trà xanh... để nuôi dưỡng và tăng cường sức đề kháng của da. Sản phẩm này không chỉ giúp làm sạch, loại bỏ đi lớp da chết một cách dễ dàng mà còn có tác dụng cải thiện độ đàn hồi, săn chắc, ngăn ngừa lão hóa da và giảm stress, trầm cảm cho người sử dụng.

Bên cạnh các chiết xuất quý từ tự nhiên, sản phẩm này của SHEGAN còn được ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Thay vì sử dụng các loại vi hạt nhựa, tinh thể muối, đường hay biểu bì thực vật tự nhiên như vỏ hạt, bã cà phê; tẩy da chết của SHEGAN ứng dụng công nghệ hạt vi xơ thực vật (cellulose). Hạt vi xơ thực vật là một phương thức tẩy da chết hiệu quả nhất hiện nay, được giới thiệu với nguồn gốc từ chất xơ và được sản xuất bằng công nghệ hiện đại. Những hạt vi xơ này có kích thước siêu nhỏ, tròn đều và không làm trầy xước da như các loại nguyên liệu khác. Hơn nữa, chúng là một nguyên liệu bền vững, không gây ô nhiễm và có thể phân hủy dễ dàng, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chính vì thế giá thành sản xuất cũng rất cao và chưa được phổ biến trên thị trường.

Với công thức thuần chay, có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn và hiệu quả với mọi loại da; sản phẩm tẩy da chết Muối Biển Xanh của SHEGAN là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai quan tâm đến sức khỏe làn da và môi trường.

Nhờ sự lưu tâm đặc biệt đến những vấn đề về môi trường bên cạnh chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm, SHEGAN nhận được sự trân trọng và tin tưởng từ đối tác Nhật Bản. Sự kiện ra mắt dòng mỹ phẩm SHEGAN tại cửa hàng Matsumoto Kiyoshi Times City Mega Mall là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dòng sản phẩm thuần chay và chữa lành của thương hiệu, đồng thời đánh dấu quyết tâm mở rộng kênh phân phối và phủ rộng khắp cả nước của Á hậu Quốc tế Thúy Vân. Đây cũng là cột mốc đánh dấu bước tiến mới của SHEGAN, khi xuất hiện tại những cửa hàng vật lý và đem đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm chất lượng sản phẩm cho khách hàng tại Thủ Đô, cũng như khẳng định tuyên ngôn “không bán đa cấp” của nữ CEO.

Thành lập năm 2022, mỹ phẩm thuần chay & chữa lành SHEGAN mang theo sứ mệnh đem đến những sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nhan sắc toàn diện, vừa cải thiện thể chất vừa xoa dịu tinh thần, với mức giá dễ tiếp cận, dung hoà giữa công năng nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, và thân thiện với môi trường xung quanh.

Các sản phẩm SHEGAN cung cấp luôn đảm bảo được 3 tiêu chí nền tảng:

1. Safety First: Là một thương hiệu được xây dựng bởi một phụ nữ đã làm mẹ, SHEGAN luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong từng khâu sản xuất. An toàn không chỉ cho người sử dụng, mà cả môi trường xung quanh.

2. Functional Wellness: Không chỉ đảm bảo tính hiệu quả của các sản phẩm cho từng mục đích chăm sóc sức khoẻ và vẻ đẹp, SHEGAN còn đưa vào những thành phần có tác động tích cực lên tinh thần của người sử dụng.

3. Minimalism is Eco-friendly: SHEGAN luôn lưu tâm rằng, các khách hàng của mình có xu hướng không chỉ lựa chọn các sản phẩm có bao bì tối giản, thân thiện với môi trường mà còn có ý thức hơn, chỉ mua sắm những sản phẩm thực sự cần thiết, từ đó giảm thiểu rác thải sản xuất & hậu sử dụng ra môi trường.