Mỹ điều tra hơn 1,8 triệu xe Ford Explorer

TPO - Các cơ quan an toàn giao thông Mỹ đang mở cuộc điều tra với hơn 1,8 triệu chiếc Ford Explorer vì lỗi liên quan đến việc tấm ốp kính chắn gió có thể rơi.

Theo Reuters, các cơ quan quản lý an toàn ôtô Mỹ đang mở một cuộc điều tra an toàn đối với hơn 1,8 triệu chiếc Ford Explorer. Nguyên nhân của đợt điều tra là do có nhiều báo cáo về việc các tấm ốp trên kính chắn gió trên xe có thể rơi ra khi xe di chuyển ở tốc độ cao.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) cho biết họ đang thực hiện đợt đánh giá sơ bộ đối với các mẫu SUV Ford Explorer, được sản xuất trong giai đoạn 2011-2019 vì lỗi trên. Các tấm ốp trên kính chắn gió được cho là có thể rơi ra, va vào phương tiện khác hoặc người đi xe máy, dẫn đến mất kiểm soát phương tiện và va chạm.

"Có một số khiếu nại từ người điều khiển phương tiện đi sau chiếc SUV của Ford, họ đã giật mình khi mảnh ốp trang trí đập vào kính chắn gió xe họ và khiến họ mất kiểm soát trong một thời gian ngắn", NHTSA cho biết.

Ford cho biết hãng đã nhận được thông báo từ NHTSA và dự định làm việc cùng cơ quan này như thường lệ. Có hơn 160 đơn khiếu nại về vấn đề trên.

Một số chủ sở hữu Explorer thừa nhận họ đã thay thế bộ phận này hơn một lần và cũng gặp tình trạng ốp trang trí kính chắn gió văng ra khỏi xe khi đang lưu thông trên đường cao tốc.

Ví dụ, một khiếu nại vào tháng 8 năm 2022 từ một chủ xe ở Placentia, California cho biết "khi đang lái xe trên đường cao tốc, phần ốp trang trí của cột bên ngoài phía trước bên phải đã bung ra và bay ngược về phía sau". Sau đó, người tài xế đã phải thay thế nó với chi phí 500 USD.

Quốc Bình