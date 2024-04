Mùa hoa anh đào Hàn Quốc thất bại hoàn toàn

TPO - Lễ hội hoa anh đào của Hàn Quốc tại tỉnh Changwon trong năm nay đã không đạt được kỳ vọng khi cây anh đào không nở hoa đúng thời điểm. Các lễ hội hoa anh đào nổi tiếng khác như Yeouido và Jamsil ở Seoul cũng kết thúc khi nhiều bông hoa vẫn còn ở giai đoạn nụ.

Theo phương tiện truyền thông Hàn Quốc, một viên chức ở tỉnh Changwon cho biết số lượng khách tham quan lễ hội hoa anh đào Gunhangje tại Jinhae, tỉnh Nam Gyeongsang đã giảm khoảng 1,2 triệu người vào năm nay.

Nếu so sánh với con số ấn tượng 4,2 triệu người tham quan vào năm 2023, chỉ có khoảng ba triệu du khách tham gia lễ hội trong vòng 10 ngày, kết thúc vào ngày 1/4.

Dự kiến hoa sẽ nở trên 360.000 cây được trồng trong các công viên và căn cứ hải quân của khu vực, nhưng tỷ lệ nở hoa chỉ đạt 15% vào ngày đầu tiên của lễ hội (ngày 23/3).

Ngoài ra, các lễ hội hoa anh đào nổi tiếng khác như Yeouido và Jamsil ở Seoul cũng kết thúc khi nhiều bông hoa vẫn còn ở giai đoạn nụ. Số lượng khách tham quan lễ hội Yeouido ít hơn nửa so với năm 2023, theo thông tin từ các phương tiện truyền thông.

Thời gian tổ chức các lễ hội đã được điều chỉnh tổ chức sớm hơn so với các năm trước, do dự báo hoa sẽ nở sớm hơn. Lễ hội hoa anh đào ở Changwon và Seoul đã được sớm hơn một tuần so với năm 2023.

Tuy nhiên, tháng ba năm nay nhiệt độ lạnh hơn và ít ánh nắng mặt trời hơn bình thường, khiến dự báo về thời gian hoa nở không chính xác.

Các cơ quan chức năng cảm thấy bối rối bởi lễ hội mùa xuân là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp địa phương quảng bá sản phẩm của họ. Một số thành phố quyết định hoãn lễ hội mùa xuân của họ hoặc thậm chí tổ chức một lễ hội khác.

Thành phố Sokcho ở tỉnh Gangwon đã tổ chức lễ hội hoa anh đào thứ hai vào ngày 6/4 - một tuần sau khi lễ hội đầu tiên kết thúc. Một bài đăng được đăng trên tài khoản mạng xã hội của thành phố viết: "Chúng tôi xứng đáng chịu hậu quả vì những sai lầm của mình, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát thời tiết.” Thành phố giải thích rằng họ đã phải tổ chức lễ hội hai lần vì thiếu hoa anh đào.

Thành phố Gangneung ở tỉnh Gangwon cũng đã mở lễ hội hoa anh đào Gyeongpo vào ngày 6/4, sau khi hoãn lại một tuần từ ngày 29/3.

