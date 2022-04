Giới trẻ Nhật Bản thích thú chụp ảnh dưới những tán hoa anh đào đẹp mê mẩn

TPO - Sáng 7/4, hàng trăm bạn sinh viên đến chia sẻ giọt hồng tại ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ 14 năm 2022 do báo Tiền Phong phối trường đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức.

TPO - Chiều 6/4, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng lần thứ XVI (nhiệm kì 2022 – 2027) diễn ra phiên trọng thể. Đây là đại hội điểm khối doanh nghiệp công chức, cấp huyện và tương đương do TƯ Đoàn chỉ đạo.

TPO - Ngày 6/4, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm công trình măng non tiêu biểu, tặng quà và học bổng cho thiếu nhi vượt khó học tốt tại Liên đội trường THCS Chu Văn An (Ninh Kiều, TP Cần Thơ).