Mùa giải Hoa hậu Thế giới bất ổn

TPO - Sau 3 năm mới trở lại nhưng Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 được đánh giá là mùa giải đầy bất ổn với những thay đổi khiến khán giả tranh cãi.

Hoa hậu Thế giới 2024 đang diễn ra những ngày cuối cùng tại Ấn Độ với sự tham gia của 113 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 3 năm trì hoãn, khán giả mong chờ sự trở lại hoành tráng, ấn tượng của cuộc thi nhan sắc uy tín nhất hành tinh.

Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra, nhiều người bày tỏ sự thất vọng. Hoa hậu Thế giới 2024 có nhiều thay đổi bất ngờ, gây tranh cãi. Khán giả hy vọng cuộc thi tìm ra tân hoa hậu xứng đáng để bù đắp lại một mùa giải đầy bất ổn.

Ba lần tạm hoãn

Để có được lịch trình như hiện tại ở Ấn Độ, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đã nhiều lần thay đổi địa điểm, thời gian khiến khán giả ngao ngán.

Vào ngày 13/2, bà Julia Morley - Chủ tịch Hoa hậu Thế giới thông báo cuộc thi lần thứ 71 sẽ diễn ra tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Thời gian dự kiến vào khoảng tháng 5/2023.

4 tháng sau, ban tổ chức thông báo thay đổi địa điểm sang Ấn Độ. Lịch trình cuộc thi được thông báo sẽ kéo dài từ ngày 8/11 đến 9/12/2023. Đây cũng là lần đầu kể từ năm 1996, Ấn Độ được chọn làm nơi diễn ra cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Tháng 10/2023, ban tổ chức lại thông báo dời lịch tới ngày 2/3/2024. Khi đó, trang chủ Miss World cho biết các thí sinh sẽ tới Ấn Độ vào ngày 3/2 và có khoảng một tháng để tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Trước UAE và Ấn Độ, ban tổ chức Miss World từng hé lộ 3 quốc gia Ba Lan, Nhật Bản và Singapore đều bày tỏ mong muốn được đăng cai Miss World năm nay. Tuy nhiên, sau những chuyến khảo sát thực tế, ban tổ chức nhận thấy chưa phù hợp để mang cuộc thi tới những nơi này.

Việc cuộc thi Miss World liên tục thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức khiến các fan sắc đẹp tranh cãi. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gọi Miss World là Miss Delay và chỉ trích ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

Thay đổi format liên tục

Trong những ngày Hoa hậu Thế giới rục rịch trở lại, báo chí Ấn Độ đăng tải một số bài viết cho biết năm nay format của cuộc thi Miss World sẽ chỉ chọn top 20 thay vì top 40 như nhiều năm trước.

Thời điểm đó, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới không lên tiếng xác nhận. Cho đến khi công bố 5 người đẹp chiến thắng ở phần thi Head to Head Challenge, ban tổ chức mới đăng tải bài viết cho biết sẽ lấy top 40 trong đêm chung kết.

Ngày 6/3, chuyên trang sắc đẹp Pageant Empress cho biết vì thời lượng có hạn nên ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đã quyết định cắt bỏ phần thi Dance of the World trong chung kết ngày 9/3.

Dance of the World là một phần thi đặc trưng được duy trì trong nhiều năm qua, vì thế thông tin ban tổ chức bỏ phần thi này gây tranh cãi. Khán giả cho rằng nếu không có phần thi này, đêm chung kết sẽ tẻ nhạt.

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra tiếc nuối công sức luyện tập của thí sinh. Khán giả cũng buồn vì không có cơ hội được ngắm Mai Phương nhảy See tình trong phần thi Dance of the World.

Năm nay, format công bố top của các phần thi phụ cũng liên tục thay đổi, phần nào ảnh hưởng đến thành tích của các thí sinh. Thay vì chọn top dựa trên chất lượng, năm nay ban tổ chức lại chọn theo khu vực địa lý.

Ở phần thi Nhân ái, giám khảo của cuộc thi là Hoa hậu Thế giới 2015 Mireia Lalaguna Royo từng chia sẻ bảng điểm chấm để lấy top 21. Tuy nhiên, khi công bố, ban tổ chức chỉ lấy top 10 nên đã gây ý kiến trái chiều.

Việc ban tổ chức chỉ chọn top 10 trong số 112 dự án nhân ái đã ảnh hưởng lớn tới thành tích của Mai Phương và nhiều thí sinh.

Những ồn ào khác

Hoa hậu Thế giới 2024 cũng gây tranh cãi khi nhiều thí sinh bỏ thi. Ban đầu, Miss World 2024 được công bố có sự tham gia của 120 thí sinh. Sau khi các thí sinh tập hợp tại Ấn Độ vào ngày 18/2, ban tổ chức công bố cuộc thi có sự tham dự của 116 người đẹp.

Trong các bài viết sau đó trên trang chủ Miss World, số lượng thí sinh giảm dần xuống 115, 113, 112 thí sinh. Hiện tại, trên website của Miss World, có sự xuất hiện của 113 thí sinh.

Trước đó, chỉ có đại diện Lào công khai việc bỏ thi Hoa hậu Thế giới. Trong khi đó, các người đẹp còn lại rút lui trong im lặng. Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới cũng không hề lên tiếng về lý do các người đẹp này dần vắng mặt tại cuộc thi.

Sự việc thí sinh Hoa hậu Thế giới 2024 liên tục bỏ thi gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả yêu cầu ban tổ chức lên tiếng về lý do các người đẹp rời cuộc thi để cư dân mạng không suy đoán thiếu căn cứ.

Năm nay, ban tổ chức còn vướng tin đồn thiên vị chủ nhà - đại diện Ấn Độ khi người đẹp này liên tiếp giành nhiều giải thưởng quan trọng. Tại phần thi Top Model, Sini Shetty đã giành được giải thưởng World Designer Award khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả này gây tranh cãi. Các fan cho rằng bộ váy dạ hội mà Sini Shetty trình diễn không nổi bật so với những thiết kế khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, kỹ năng catwalk của Sini Shetty cũng không được đánh giá cao bằng các thí sinh khác ở khu vực châu Á. Cô bị nhận xét đi rời rạc, thiếu sức sống và bị gù lưng khi catwalk.

Trước đêm chung kết, ban tổ chức hé lộ hình ảnh sân khấu của đêm thi quan trọng này nhưng cũng không nhận được phản hồi tốt. Nhiều người nhận xét hội trường sân khấu có phần trần quá nhỏ và thấp, sẽ không tạo được cảm giác hoành tráng, lộng lẫy.

Với những bất ổn trong suốt mùa giải, khán giả hy vọng đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2024 diễn ra suôn sẻ, hoành tráng và chọn được tân hoa hậu xứng đáng để bù đắp kỳ vọng từ công chúng.

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2024 diễn ra ngày 9/3, được phát sóng trực tiếp vào lúc 21h trên kênh VTV9. Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young và nhà làm phim người Ấn Độ - Karan Johar - sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại đêm chung kết.