Hoa hậu Thế giới bỏ phần thi Dance of the World

TPO - Thông tin ban tổ chức Hoa hậu Thế giới quyết định cắt bỏ phần thi Dance of the World trong chung kết ngày 9/3 vì không đủ thời lượng đang gây tranh cãi.

Ngày 6/3, chuyên trang sắc đẹp Pageant Empress dẫn lời một nguồn tin cho biết vì thời lượng có hạn nên ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đã quyết định cắt bỏ phần thi Dance of the World trong chung kết ngày 9/3.

Chuyên trang này cho biết tất cả thí sinh đã được thông báo về thông tin này. Hoa hậu Anh chia sẻ họ đã có một ngày tập luyện cường độ cao và bị thu điện thoại để có sự tập trung tốt nhất.

Dance of the World là một phần thi đặc trưng được duy trì trong nhiều năm qua của cuộc thi. Tại phần thi này, các thí sinh thể hiện những điệu múa đặc trưng cho văn hóa của quốc gia mà mình đại diện.

Thông tin phần thi Dance of the World bị cắt bỏ đang gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Khán giả cho rằng nếu không có phần thi này, đêm chung kết sẽ tẻ nhạt.

Chung kết Hoa hậu Thế giới thường kéo dài trong khoảng 3-4 tiếng đồng hồ với nhiều thời gian chết cũng như các tiết mục của thí sinh. Nhiều khán giả khẳng định việc ban tổ chức đưa ra nguyên nhân cắt bỏ phần thi này vì không đủ thời lượng là chưa thuyết phục.

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra tiếc nuối công sức luyện tập của thí sinh. Khán giả cũng buồn vì không có cơ hội được ngắm Mai Phương nhảy See tình trong phần thi Dance of the World.

Tại buổi lễ send-off, Hoa hậu Mai Phương từng trình diễn điệu nhảy See tình mà cô dự định thể hiện trong phần thi Dance of the World. Không chỉ gây chú ý khi chọn See tình cho phần thi, Mai Phương còn để lại ấn tượng khi diện bộ trang phục đậm văn hóa Việt, mang hơi hướm thổ cẩm.

Nhiều khán giả đã tỏ ra thích thú với tiết mục của Mai Phương và đánh giá đây là phần trình diễn mới mẻ so với các đại diện trước đây của Việt Nam từng mang tới sân chơi Hoa hậu Thế giới.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam cũng từng bày tỏ kỳ vọng vào tiết mục này: "Chúng tôi tin rằng See tình là chất liệu khác biệt, hội đủ cả vẻ đẹp hiện đại và truyền thống của Việt Nam, là màu sắc mới mẻ mà Miss World được thấy về đất nước chúng ta từ trước đến nay".

Trong quá trình tham gia Hoa hậu Thế giới ở Ấn Độ, Mai Phương đã mang điệu nhảy See tình để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Trong phần thi phụ Người đẹp Thể thao hôm 22/2, Mai Phương đã hướng dẫn các thí sinh nhảy theo điệu nhảy nổi tiếng này.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2024 đã đi đến hồi kết với chung kết diễn ra ngày 9/3, được phát sóng trực tiếp vào lúc 21h trên kênh VTV9.

Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young và nhà làm phim người Ấn Độ - Karan Johar - sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại chung kết Hoa hậu Thế giới 2024.

Đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương vắng mặt ở hầu hết phần thi phụ. Trước đó, cô vào top 25 phần thi Head to Head Challenge. Dù vậy, Mai Phương vẫn được khán giả tin tưởng và được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao.