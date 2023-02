Một trưởng công an phường tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở

TPO - Người dân phát hiện Trưởng công an phường Điện An, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tử vong trong tư thế treo cổ ở trụ sở công an phường.

Sáng 27/2, ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND phường Điện An, TX Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, Trưởng Công an phường này tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở công an phường. Theo ông Phước, lúc 4h sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện ông Nguyễn Hữu A., Trưởng Công an phường Điện An chết trong tư thế treo cổ nên đã điện báo chính quyền. “Theo nắm bắt thì lâu nay anh A. hoàn thành công việc tốt, không mâu thuẫn, xích mích trong cơ quan hay gia đình. Công an sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân”, ông Phước nói. Hiện lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm để phục vụ điều tra. Hoài Văn