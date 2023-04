Một phó hiệu trưởng tham gia đường dây cá độ hơn 10 tỷ đồng ở Gia Lai

TPO - Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một phó hiệu trưởng trường tiểu học tham gia đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng ở Gia Lai.

Ngày 21/4, ông Nguyễn Văn Anh- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai) xác nhận với báo chí, đang chờ kết luận của cơ quan điều tra để có hình thức xử lý đối với ông Hồ Văn Huân (SN 1970, Phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở huyện này) vừa bị công an bắt giữ, khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), Công an huyện Chư Pưh khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1980, trú thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh) và Trương Viết Việt (SN 1990, trú thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), phát hiện các tài liệu, tang vật liên quan hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Lực lượng công an đã truy tìm, vận động đầu thú các đối tượng đã lấy tài khoản từ đối tượng Bình và Việt để cá độ bóng đá, trong đó có ông Hồ Văn Huân; Nguyễn Văn Quốc (SN 1990, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh), Võ Danh Thành (SN 1982, trú xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh); thu giữ 6 điện thoại di động và 1 máy tính xách tay cùng các tang vật, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, Bình đã chia ra nhiều tài khoản nhỏ cho các con bạc trên địa bàn huyện Chư Pưh chơi cá độ bóng đá từ 5 đến 50 triệu đồng/trận đấu ở các giải bóng đá trên thế giới.

Sau khi có được tài khoản cá độ bóng đá, các đối tượng trên đã sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động thông minh truy cập vào các trang web như bong88.com, vivu88.com... để thực hiện hành vi cá độ bóng đá trên mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng tham gia cá độ bóng đá hàng trăm trận với số tiền từ 5 đến 50 triệu đồng/trận. Tổng số tiền các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng tới thời điểm bị bắt giữ lên tới 10 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận, khi về quê thấy có người nói làm cá độ bóng đá trên mạng sẽ có tiền, mỗi tuần kiếm vài triệu đồng tiêu xài. Bình nghĩ kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy làm cũng được, làm nhỏ công an không biết.