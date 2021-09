Một người mất tích, gần 700 ngôi nhà bị ngập, dân di dời khẩn cấp do mưa lớn ở Nghệ An

TPO - Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 6 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An bị thiệt hại nặng nề, 1 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị ngập...

Sáng 26/9, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tìm kiếm anh N.X.H. (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) mất tích khi đi bắt cá trên sông.

Mưa lớn những ngày qua khiến 696 ngôi nhà bị ngập, trong đó huyện Quỳnh Lưu nhiều nhất với 574 ngôi nhà; 82 hộ phải di dời do nhà bị ngập, sạt lở đất; 5 nhà kiên cố bị đất sạt lở tràn vào nhà; 1 nhà bán kiên cố bị sập đổ hoàn toàn ở huyện Nghĩa Đàn.

Hơn 3.000 ha lúa, ngô, rau màu bị ngập nặng; 5.394 gia cầm bị chết và cuốn trôi, chủ yếu địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn và Yên Thành… Ngoài ra, 37 vị trí cầu tràn ngập nước, chia cắt; 11 cầu, cầu tràn, cống giao thông loại nhỏ bị hư hỏng và bị cuốn trôi; 7,89 km đường giao thông địa phương bị sói mòn, sạt lở.

Đặc biệt, tại huyện Quỳnh Lưu, mưa lớn dồn dập trong mấy ngày qua khiến nước lũ tràn về gây ngập nhiều xã như: Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Châu…, có nơi ngập trên 1 mét, cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị cần phải thường xuyên theo dõi, chủ động đối phó với mưa lớn để đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bên cạnh đó, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải có phương án vận hành, điều tiết xả lũ theo kế hoạch được phê duyệt, thông báo cho nhân dân các địa phương nắm để chủ động di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.