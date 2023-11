Một người đàn ông tử vong trong quán cà phê, chưa có người thân đến nhận

TPO - Một nạn nhân được phát hiện tử vong tại một quán cà phê trong khuôn viên bến xe phía Nam TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Hiện cơ quan chức năng đang tìm người thân nạn nhân để liên lạc báo tin.

Chiều 4/11, Công an phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang đang nỗ lực tìm người thân của một người đàn ông. Người này đã tử vong tại một quán cà phê trong khuôn viên bến xe phía Nam TP Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 3/11, một người đàn ông trên 55 tuổi, mặc quần đen, áo xanh rêu đến quán cà phê trong khuôn viên bến xe phía Nam TP Buôn Ma Thuột để uống nước. Đến khoảng 21h45, khi nhân viên phục vụ nhắc khách hàng, quán chuẩn bị đóng cửa thì phát hiện người đàn ông này tử vong. Sau đó, nhân viên quán đã điện thoại cho Công an phường Khánh Xuân để báo tin.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại quán cà phê để khám nghiệm hiện trường, tử thi. Cơ quan Công an xác định, người đàn ông này tử vong do bệnh lí, không bị tác động từ bên ngoài.

Theo Công an phường Khánh Xuân, người đàn ông này không mang giấy tờ tùy thân trong người, chỉ có túi hồ sơ bệnh án ghi “CƯ BÀ NGA – ĐẮK LắK” và phiếu biên lai thu tiền lệ phí của ông Nguyễn Mạnh Long (SN 1959, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Hiện thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác bệnh viện.

Nếu ai biết nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân với các đặc điểm trên xin liên hệ với đồng chí Tài - Cán bộ Công an phường Khánh Xuân qua số điện thoại 033.389.184.