Một chương mới trên hành trình theo đuổi sự hoàn hảo

Sự hoàn hảo luôn nằm ở phía trước. Theo đuổi sự hoàn hảo là hành trình sáng tạo không ngừng…

Người đàn ông trung niên bỏ dở ly cà phê, đứng quan sát khá kỹ những chiếc xe mới đổ bộ bên ngoài khuôn viên Bảo tàng Cà phê Thế giới, điểm xuất phát hành trình trải nghiệm Sense the Next Chapter tháng 3.2023. Đáp lại sự tò mò của tôi, anh nói: - Hóa ra vẫn là những chiếc xe của thương hiệu tôi yêu thích nhất từ hơn chục năm nay, sang mà bền. Giờ thay đổi táo bạo, mới mẻ quá. Nhưng công nhận rất hấp dẫn!

Cảm xúc ấy có lẽ không chỉ của riêng anh, mà của hầu hết các “fan” nhà Lexus khi tận mắt nhìn và đặt tay lên vô lăng những chiếc Lexus thế hệ mới nhất, thế hệ “The Next Chapter (Chương tiếp theo) vừa có mặt tại thị trường Việt Nam.

Những chiếc xe sang trọng từng được sản xuất với yêu cầu khắt khe đến khó tin: Kiểu dáng, cảm giác vận hành, cách âm của một chiếc Lexus đã đi khoảng 80.000 km phải không khác biệt với chiếc xe mới xuất xưởng, mà kết quả là chỉ trong 3 thập kỷ xuất hiện (1990-2020) bán hơn 10 triệu chiếc, ghi tên mình trong hầu hết các bảng xếp hạng về độ tin cậy ở thị trường toàn cầu cũng như nổi tiếng giữ giá nhất trong phân khúc xe sang ở Việt Nam.

Nhưng đã qua thời khách hàng tìm đến Lexus chỉ bởi độ bền và sự sang trọng, mà đi xa hơn nữa là tìm đến những trải nghiệm sống thú vị sau tay lái cũng như thể hiện thái độ tích cực với môi trường xung quanh.

Từ năm 2021, Chương tiếp theo ở Lexus tập trung cho 4 giá trị trụ cột mới: Thiết kế cuốn hút, Trải nghiệm lái thú vị, Công nghệ tiên tiến và Tầm nhìn điện hóa, dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ, táo bạo trên loạt mẫu xe tiên phong ở giai đoạn này: NX thế hệ thứ hai, LX600 và RX thế hệ thứ năm.

Đã có hẳn một cuộc bàn luận trong cộng đồng những người yêu xe liên quan tới thay đổi táo bạo từ “con suốt Lexus” trên thiết kế lưới tản nhiệt của thế hệ Next Chapter. Lưới tản nhiệt to bản hình con suốt đã gắn với hình ảnh Lexus từ hơn một thập niên trước, cũng là một biểu tượng di sản của hãng mẹ Toyota (khởi nghiệp từ lĩnh vực dệt may). Nay nó được chuyển hóa một cách tinh tế trên các mẫu xe thế hệ mới. Với chiếc SUV cỡ nhỏ NX thế hệ thứ hai, hình ảnh con suốt được nhìn thấy từ hai bên hông xe tạo nên những đường nét cá tính, trẻ trung đầy lôi cuốn.

Ở LX600 con suốt trở thành một hình khối ba chiều với thiết kế không viền hiện đại làm nổi bật sự quyền uy của một chiếc SUV cỡ lớn. Và tới RX thế hệ thứ năm, chiếc xe thể hiện quyết liệt nhất sự thay đổi của Lexus, con suốt mang đậm hình ảnh của kỷ nguyên điện hóa.

Nhưng câu chuyện của thế hệ “Chương tiếp theo” không đơn giản nằm ở lưới tản nhiệt và câu chuyện của thiết kế giờ đây còn là công năng. Ở NX thế hệ mới, cảm giác lái khác biệt và cá nhân hóa nổi bật với giao diện người dùng Lexus Interface mới, khoang nội thất tinh giản, kết nối trực quan giữa người lái và xe, đa dạng lựa chọn hệ truyền động và hệ dẫn động đáp ứng những thói quen và nhu cầu sử dụng khác nhau: động cơ sạc điện ngoài PHEV, động cơ hybrid, động cơ xăng 2.4L tăng áp và 2.5L hút khí tự nhiên, dẫn động 4 bánh hoặc dẫn động cầu trước. Chiếc xe năng động hướng tới nhóm khách hàng trẻ (GenY) phủ đầy công nghệ an toàn tân tiến, nổi bật với hệ thống chốt cửa điện tử hay đỗ xe tiên tiến đầu tiên của Lexus.

Trong khi ấy, dấu ấn cá nhân của chiếc SUV đầu bảng lại hướng tới trải nghiệm uy quyền nâng tầm phong cách sống. Ngoài phiên bản 7 chỗ quen thuộc, giờ đây LX600 có thêm lựa chọn VIP 4 chỗ hạng thương gia, tối ưu sự sang trọng, hay lựa chọn bản F SPORT cho phép chủ nhân tận hưởng cảm giác lái thể thao phấn khích ngay cả với một chiếc SUV cỡ lớn! LX600 không thiếu những tiện nghi xa xỉ cho sự tận hưởng của hàng ghế sau như sưởi và massage ghế, bệ đỡ chân và hệ thống giải trí thửa riêng…, đồng thời cũng dư thừa khả năng offroad : từ động cơ V6 3.5L tăng áp kép đến hệ thống nâng/hạ gầm, các chế độ lựa chọn điều khiển vượt địa hình, màn hình quan sát gầm xe…

Và ở chiếc SUV ăn khách bậc nhất của Lexus, RX thế hệ thứ năm mới ra mắt khách hàng Việt đầu năm nay, tập trung những công nghệ tiên tiến bậc nhất của thương hiệu. Khung gầm, hệ thống treo đều được tinh chỉnh mang lại cảm giác lái ấn tượng bên cạnh sự êm ái và ổn định vốn có. Đặc biệt phiên bản RX500h F SPORT Performance thể hiện rõ nhất giá trị “nâng tầm trải nghiệm lái” ở thế hệ Next Chapter. Hệ dẫn động hybrid song song DIRECT4 cùng hệ thống đánh lái bánh sau lần đầu tiên được trang bị cho dòng xe này góp phần quan trọng mang lại cảm giác lái thể thao cho RX.

Thực tế trải nghiệm trên cung đường QL 27 đèo nối đèo từ thành phố Buôn Ma Thuột qua hồ Lak, Nam Kar, vượt đèo Chuối, đèo Phú Sơn, Tà Nung tới thung lũng Lat Valley (Lâm Đồng) cho thấy sự thú vị khi ôm tay lái ở tốc độ cao, cảm nhận độ bám đường và vào cua cực ngọt cùng sức rướn gần như không độ trễ của khối động cơ tăng áp kép kết hợp cùng động cơ điện…

Vẫn là những chiếc Lexus sang trọng và tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ hướng đến từng khách hàng với những thói quen sử dụng thực tế nhất. Nhưng giờ đây tràn ngập cảm hứng mới mẻ của sự hấp dẫn, sự năng động và hướng đến tương lai. Bản chất của hành trình ấy chính là theo đuổi sự hoàn hảo mà mục tiêu là thỏa mãn cao nhất nhu cầu của người sử dụng, điều luôn được nói tới ở Lexus từ chương mở đầu tới chương tiếp theo…