Mới nhất vụ Đắk Lắk cho doanh nghiệp tạm ứng hơn 55 tỷ nhưng 14 năm chưa trả

TPO - Đắk Lắk cho một doanh nghiệp tạm ứng hơn 55 tỷ đồng tiền ngân sách nhưng hơn chục năm qua chưa hoàn trả. Thanh tra Chính phủ kết luận việc cho tạm ứng dẫn đến nguy cơ mất tiền ngân sách.

Ngày 7/5, Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết, đơn vị chưa tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk phương án buộc Cty TNHH Liên hợp Công - Nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ (Cty Sao Đỏ) hoàn trả kinh phí tạm ứng ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

"Chúng tôi chưa họp với các bên liên quan. Trong tuần, sở sẽ cố gắng tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án, tham mưu UBND tỉnh. Liên quan đến việc truy thu số tiền mà Cty Sao Đỏ đã tạm ứng, Sở Tài chính cũng đã nhiều lần đôn đốc doanh nghiệp hoàn trả", lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho hay.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính chủ trì họp với các bên liên quan để đưa ra phương án, tham mưu trước ngày 7/5.

Như Tiền Phong phản ánh, vào năm 2011, UBND tỉnh Đắk Lắk cho Cty Sao Đỏ tạm ứng hơn 55 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước, để hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt (thôn 8, xã Ea Lai, huyện M'đrắk).

Dự án này được doanh nghiệp “vẽ” rất hoành tráng: Nuôi 13.000 con bò; trồng ngô hạt, ngô non, đậu nành và các loại cỏ làm thức ăn cho bò; quản lý, bảo vệ 71,5ha rừng và trồng 96,5ha rừng sản xuất... Tổng vốn đầu tư gần 224 tỷ đồng (không tính chi phí giải phóng mặt bằng). Theo kế hoạch, dự án được hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng quý IV/2012.

Để dự án được đầu tư thuận lợi, UBND tỉnh Đắk Lắk cho Cty Sao Đỏ thuê hơn 1.500ha đất (thời hạn 50 năm) và nhiều chính sách ưu đãi như: Miễn tiền thuê phần diện tích đất chăn nuôi gia súc trong 15 năm kể từ ngày hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động; Miễn tiền thuê phần diện tích quản lý, bảo vệ rừng trong 11 năm kể từ ngày hoàn thành đưa dự án vào hoạt động; Được hỗ trợ tín dụng và đào tạo lao động theo quy định...

Đặc biệt, UBND tỉnh Đắk Lắk còn cho tạm ứng hơn 55 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng làm dự án.

Tỉnh Đắk Lắk cũng bàn giao hơn 1.000ha đất để Cty Sao Đỏ triển khai dự án. Diện tích còn lại chưa làm xong do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư vì người dân khiếu kiện.

Tuy nhiên thực tế, doanh nghiệp chỉ sử dụng hơn 450ha. Dự án cũng triển khai chậm, hiệu quả rất thấp so với kế hoạch được duyệt ban đầu.

Liên quan đến dự án này, vào năm 2022, Thanh tra Chính phủ kết luận việc UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trương tạm ứng hơn 55 tỷ đồng cho nhà đầu tư nhưng chưa thống nhất hoàn trả, dẫn đến nguy cơ mất tiền ngân sách nhà nước. Chưa hết, doanh nghiệp này để hơn 51ha rừng tự nhiên bị suy giảm nhưng UBND tỉnh chưa làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh thu hồi số tiền đã cho tạm ứng, điều chỉnh và thu hồi diện tích đất doanh nghiệp không sử dụng; ký hợp đồng thuê đất và xử phạt chủ đầu tư về các vi phạm trong thực hiện dự án.

Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã nhiều lần yêu cầu Cty Sao Đỏ hoàn trả tiền tạm ứng. Doanh nghiệp này từng cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã tạm ứng trước ngày 31/12/2023.

Thế nhưng thực tế, doanh nghiệp này mới chỉ trả được 2 tỷ đồng, sau đó… than khó. Thậm chí, Cty Sao Đỏ còn viện lý do đang vay ngân hàng để hoàn trả nhưng do tỉnh Đắk Lắk chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án nên chưa đủ điều kiện để ngân hàng giải ngân.