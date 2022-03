Mở cửa du lịch: Quy Nhơn sẵn sàng 'đón sóng' du lịch mới

Ngay từ các dịp cuối tuần của tháng 3, nhiều khu resort, khách sạn cao cấp tại thành phố Quy Nhơn liên tục ghi nhận công suất lấp đầy 90-100%. Bức tranh du lịch Quy Nhơn đang khởi sắc tích cực.

Hứa hẹn “bùng nổ” du khách

Hiện nay, Việt Nam đã chính thức mở cửa hoạt động du lịch nội địa và quốc tế với những quy định rất thông thoáng, tạo điều kiện tối đa cho du khách và tạo mọi thuận lợi cho các hoạt động du lịch tại Việt Nam. Đây là tin vui lớn được mong chờ nhất đối với các địa phương, doanh nghiệp du lịch sau hai năm liên tiếp chịu ảnh hưởng từ dịch Covid–19, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách du lịch đang trên đà bùng nổ trở lại.

Duyên hải Nam Trung Bộ là một vùng đất có rất nhiều tiềm năng về du lịch. Không chỉ có những khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hấp dẫn mà còn có hàng loạt các địa điểm thú vị khác nhau. Trong đó, Quy Nhơn đang trở thành điểm đến trong mơ của nhiều du khách với hình ảnh một thiên đường biển đảo trong xanh, thuần khiết, một điểm đến an toàn và hấp dẫn bậc nhất nhờ công tác kiểm soát dịch và tỷ lệ phủ vắc xin nhanh chóng, hiệu quả.

Đại diện một đơn vị lữ hành cho biết, kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lượng khách đăng ký các tour Quy Nhơn tăng mạnh mỗi ngày. Đặc biệt trong các dịp cuối tuần tháng 3, nhiều khu resort, khách sạn cao cấp tại thành phố Quy Nhơn như Anya Hotel & Spa, Pullman… đều ghi nhận công suất lấp đầy 90-100%.

Đến Quy Nhơn du khách chủ yếu tham quan, trải nghiệm các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Bán đảo Hải Giang, Bãi biển Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng – Tiên Sa,…Ngoài người dân địa phương, du khách đến Quy Nhơn trong những ngày qua chủ yếu ở các tỉnh, thành phía Bắc; TP HCM và các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.

Tại khu du lịch Kỳ Co (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) – hòn đảo nên thơ được mệnh danh là “Maldives Quy Nhơn”, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cách đó không xa, điểm tham qua Eo Gió – nơi được xem là có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, lúc nào cũng đông nghịt du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm.

Thanh Mai, một du khách Hà Nội yêu thích Quy Nhơn chia sẻ: “Điều đặc biệt nhất của Quy Nhơn so với các điểm đến khác đó là sự bình yên, là bầu không khí trong lành, là vẻ đẹp đầy chất thơ của biển, nắng, gió, và đặc biệt có rất nhiều món ăn ngon, dịch vụ du lịch chất lượng. Mỗi lần đến đây là một lần khám phá thêm nhiều trải nghiệm mới.”

Vẻ đẹp hấp dẫn của Quy Nhơn từng được du khách và truyền thông quốc tế ngợi ca là nơi hội tụ đầy đủ mọi tiêu chí về một kỳ nghỉ ở biển nhiệt đới đúng nghĩa với 4 chữ S: Sun (mặt trời), Sand (bãi cát), Sea (biển) và Serenity (sự thanh bình).

Theo Sở Du lịch Bình Định, đợt Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh này đón gần 160 nghìn lượt khách, tăng 40% so với Tết 2021. Hai tháng đầu năm, lượng khách đến Bình Định đạt gần 650 nghìn, tăng 37%; doanh thu du lịch ước đạt hơn 972 tỷ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 2, có hơn 363 nghìn lượt du khách đến Bình Định, tăng 117,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, có 1.200 lượt khách du lịch quốc tế, còn lại là khách du lịch nội địa.

Du lịch Quy Nhơn sẵn sàng “đón sóng”

Hiện nay, Bình Định sở hữu 387 cơ sở lưu trú, trong đó cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng đạt chuẩn gồm một khách sạn 5 sao và 10 khách sạn 4 sao với trên 2.600 phòng tập trung chủ yếu ở TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo TP Quy Nhơn, hiện thành phố vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, thiếu hụt số lượng cơ sở lưu trú chất lượng cao, đặc biệt khách sạn, resort 5 sao đáp ứng tiêu chuẩn du khách quốc tế.

Thu hút các nguồn lực đầu tư tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng cao cấp, triển khai các sản phẩm du lịch mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được địa phương đẩy mạnh trong năm 2022, đón làn sóng du lịch đến Quy Nhơn dự báo sẽ bùng nổ, tăng lên gấp 2 - 3, thậm chí 4 lần so với các năm trước.

Chuẩn bị cho mùa du lịch mới, bức tranh hạ tầng du lịch Quy Nhơn đang được bổ sung thêm nhiều gam màu độc đáo, khác biệt và đẳng cấp với những dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng quy mô của các tập đoàn lớn. Mới đây, UBND TP Quy Nhơn cùng Tập đoàn Tư vấn Boston và Tập đoàn Hưng Thịnh đã chính thức khởi động dự án phát triển du lịch, thúc đẩy Quy Nhơn thành điểm đến hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Điểm nhấn nổi bật trong đó là “thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế” MerryLand Quy Nhơn tọa lạc tại bán đảo Hải Giang. Đây được xem là dự án trọng điểm phát triển du lịch Quy Nhơn, có tổng vốn đầu tư giai đoạn I lên đến 57 nghìn tỷ đồng gồm tổ hợp đồng bộ các dịch vụ du lịch. Dự án kỳ vọng sẽ giúp bổ sung và hoàn thiện hạ tầng du lịch chất lượng cao cho Bình Định.

Ngoài ra, Tập đoàn khách sạn Meliá Hotels International vừa chính thức công bố dự án khu nghỉ dưỡng Meliá Quy Nhơn Beach Resort, dự kiến sẽ khai trương vào năm 2025. Tập đoàn Danh Khôi triển khai dự án đô thị phức hợp đa công năng Nhơn Hội New City trong Khu kinh tế Nhơn Hội trên bán đảo Phương Mai…

Theo ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, du lịch Quy Nhơn - Tầm nhìn Châu Á vừa là thông điệp vừa là mục tiêu mà du lịch Bình Định hướng tới trong giai đoạn 2025 – 2030. Với định hướng này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được Bình Định tập trung là tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để tạo lợi thế thu hút các dự án du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch biển đảo khác biệt để tạo sức cạnh tranh.

Mục tiêu đến năm 2025, Quy Nhơn phấn đấu đón trên 7,2 triệu lượt khách, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng.