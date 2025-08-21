Miho Store - Mảnh ghép hoàn hảo trong hệ sinh thái chăm sóc toàn diện PPA

Không chỉ là một thương hiệu mẹ & bé, Miho Store còn là mảnh ghép hoàn hảo, đóng vai trò "giữ nhịp" cho sức khỏe thể chất trong hệ sinh thái chăm sóc toàn diện PPA.

Từ khởi đầu gian khó đến cú chuyển mình ấn tượng

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng coi trọng chất lượng sống và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, những thương hiệu mang trong mình định hướng nhân văn và phát triển bền vững đang dần chiếm ưu thế. Miho Store chính là một ví dụ điển hình, thương hiệu đã vượt qua khởi đầu đầy thách thức để vươn mình mạnh mẽ và tạo dựng dấu ấn rõ nét chỉ sau thời gian ngắn tái xuất.

Ra đời vào năm 2021 đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội và để lại nhiều hệ lụy nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu, Miho Store cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực và buộc phải tạm dừng hoạt động một khoảng thời gian. Tuy nhiên, thay vì chùn bước đội ngũ sáng lập đã âm thầm tái cấu trúc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho một sự trở lại mạnh mẽ và bài bản hơn.

Tháng 9/2024, Miho Store chính thức trở lại thị trường với diện mạo mới, chiến lược kinh doanh rõ ràng và một hệ sinh thái sản phẩm được đầu tư toàn diện. Không đơn thuần là kênh bán lẻ đồ mẹ & bé, cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cao cấp từ sữa công thức đạt chuẩn quốc tế đến thực phẩm bổ sung giàu dưỡng chất mà thương hiệu còn mở rộng sang các sản phẩm gia dụng an toàn, tiện ích, phục vụ nhu cầu xây dựng tổ ấm hiện đại, khỏe mạnh cho các gia đình Việt.

Rong biển tẩm gia vị Sung Gyung là sản phẩm chủ lực của Miho Store

Trong đó, Rong biển tẩm gia vị Sung Gyung - sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và được Miho Store phân phối độc quyền tại Việt Nam đã trở thành “cú hích” quan trọng giúp thương hiệu tạo nên bước ngoặt trong hành trình phát triển. Với nguồn gốc rõ ràng và quy trình kiểm định nghiêm ngặt, sản phẩm không chỉ chinh phục người tiêu dùng mà còn được vinh danh bằng huy chương vàng “Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng” đầu năm 2025.

Ngoài việc ghi dấu bằng chất lượng sản phẩm, Miho Store còn tạo được ấn tượng bằng tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Chỉ sau 6 tháng quay trở lại thị trường, thương hiệu đã xây dựng được đội ngũ gần 100 nhân sự cùng hệ thống vận hành chuyên nghiệp, thể hiện rõ năng lực tổ chức, sự đầu tư bài bản và tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.

Mảnh ghép hoàn hảo trong hệ sinh thái PPA

Sự phát triển nhanh chóng nhưng bền vững này không chỉ đến từ năng lực nội tại mà còn bởi Miho Store là một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái PPA, được kiến tạo và dẫn dắt bởi CEO Anna Nguyễn. Với định hướng phát triển hài hòa giữa thể chất, tinh thần và trải nghiệm sống, PPA đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống toàn diện cho con người.

Miho Store đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái PPA

Trong hệ sinh thái PPA, Miho Store đóng vai trò “giữ nhịp” cho sức khỏe thể chất - nền tảng thiết yếu đầu tiên để một cá nhân có thể phát triển vững vàng cả về trí tuệ, tinh thần và cảm xúc. Bằng việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thiết thực của các gia đình Việt, Miho Store góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tư duy sống của PPA.

Sự phát triển bền vững của Miho Store được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức mạnh tổng thể cho hệ sinh thái PPA. Khi Miho Store tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, xây dựng trải nghiệm khách hàng tối ưu và tham gia sâu rộng hơn vào các chương trình cộng đồng cũng đồng nghĩa với việc PPA có thêm một nền tảng vững chắc để lan tỏa giá trị sống tích cực đến hàng triệu người Việt.

Khát vọng vươn xa và tinh thần cống hiến cho cộng đồng

Vận hành dựa trên triết lý “Biết ơn - Không giới hạn”, Miho Store luôn cam kết theo đuổi sự tử tế, minh bạch và cống hiến cho xã hội. Không chỉ kinh doanh, thương hiệu còn chủ động tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội một cách thiết thực và chân thành.

Miho Store trao tặng quà hỗ trợ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ A80

Mới đây, Miho Store đã trao tặng 200 phần quà dinh dưỡng gồm Rong biển Sung Gyung và Nước mắm Bà Cả cho Chiến dịch Thanh niên Cảnh sát cơ động tình nguyện Hè 2025, hỗ trợ các chiến sĩ A80 đang luyện tập cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Miho Store đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2024

Trước đó, Miho Store cũng ghi dấu ấn khi đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 với vai trò nhà tài trợ sản phẩm và truyền thông. Việc hiện diện tại các sự kiện mang tầm vóc quốc gia cho thấy bước chuyển mình từ một thương hiệu mẹ & bé truyền thống sang hình ảnh một doanh nghiệp vì cộng đồng, đúng với sứ mệnh mà hệ sinh thái PPA đang kiên định theo đuổi.

Từ một thương hiệu non trẻ khởi đầu giữa khó khăn, Miho Store đã vươn lên mạnh mẽ nhờ chiến lược rõ ràng, nội lực mạnh mẽ và tinh thần nhân văn xuyên suốt. Không chỉ là “mảnh ghép hoàn hảo” trong hệ sinh thái PPA, Miho Store còn đang trở thành nguồn động lực tích cực, đóng góp vào hành trình lan tỏa lối sống khỏe mạnh, nhân văn và bền vững đến cộng đồng.