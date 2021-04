Miền Bắc liên tiếp đón mưa dông

TPO - Sau đợt mưa dông đang diễn ra, dự báo khoảng 8/4, miền Bắc đón thêm một đợt mưa dông mới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa tính từ 19h ngày 4/4 đến 1h ngày 5/4 phổ biến khoảng 10-30mm. Một số khu vực lượng mưa khá lớn như Lương Bằng (Bắc Kạn) 67mm, Tân Thanh (Tuyên Quang) 46mm, Yên Lãng (Thái Nguyên) 36mm.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trong ngày và đêm nay (5/4), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Đợt mưa lớn ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 6/4.

Dự báo ngay sau đợt mưa lớn này, từ ngày 8-10/4, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón một đợt mưa dông nữa do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao. Trong đó, toàn miền Bắc có có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 4 là thời điểm giao mùa hàng năm, vẫn còn những đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Sự kết hợp của không khí lạnh với nền nhiệt cao khiến thời kỳ này thường xuyên xảy ra các hình thái thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá ở miền Bắc.

Ông Lâm cũng lưu ý, vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, khu vực Nam bộ bắt đầu đón những đợt mưa do gió mùa tây nam mang đến. Vì vậy, khu vực này cũng nguy cơ cao xảy ra các đợt dông lốc mạnh. Cũng từ cuối tháng 4, nắng nóng ở Nam bộ sẽ dịu dần do mùa mưa đến.