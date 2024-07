Miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

TPO - Dự báo trong đêm nay và sáng mai (19/7), khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông bao phủ, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới cũng có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.