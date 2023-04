Meghan Markle viết thư cho Vua Charles

TPO - Nguồn tin xác nhận Meghan Markle từng gửi thư cho Vua Charles để bày tỏ mối quan ngại về phân biệt chủng tộc trong hoàng gia. Tuy nhiên, điều này không liên quan đến quyết định không tham dự lễ đăng cơ của cựu diễn viên Mỹ.

Ngày 21/4, Telegraph đưa tin chỉ vài ngày sau khi có thông báo Meghan Markle bỏ qua lễ đăng cơ của Vua Charles vào ngày 6/5, rộ lên thông tin Nữ công tước xứ Sussex đã bày tỏ mối quan ngại về sự thiên vị vô thức trong Hoàng gia Anh qua những bức thư gửi Vua Charles vào năm 2021.

Một nguồn tin xác nhận với Page Six Meghan có gửi thư cho cha chồng. “Nhưng cô ấy đã tiến về phía trước. Đó là chuyện của hai năm trước, không liên quan đến quyết định không tham dự lễ đăng cơ”, nguồn tin nhấn mạnh.

Tuy vậy, báo cáo mới chắc chắn khiến gia đình hoàng gia khó xử khi Vua Charles và Hoàng hậu Camila chuẩn bị đăng cơ trước khán giả toàn cầu.

Theo nguồn tin, những bức thư được gửi sau cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng 3/2021, trong đó, Meghan cáo buộc một thành viên hoàng gia đã đặt câu hỏi về màu da của Archie trước khi cậu bé chào đời.

Thư của Meghan gửi cha chồng được cho là đề cập đến tên của thành viên có thái độ phân biệt chủng tộc đó. Vào thời điểm diễn ra cuộc phỏng vấn, những người trong cung điện thông báo ngắn gọn rằng đó không phải Nữ hoàng Elizabeth II hay Hoàng tế Philip.

Trên thực tế, cuốn sách Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan của Christopher Andersen đã chỉ đích danh Vua Charles là người đặt câu hỏi về màu da của Archie. Tuy nhiên, điều này chưa được chứng minh.

Theo Telegraph, cả Vua Charles và Meghan đều thừa nhận người nói không có ác ý. Tuy nhiên, tờ báo nói thêm: “Cung điện cũng nhận thức được sự thất vọng của nhà Sussex khi email về lễ đăng cơ không đề cập đến con cái của họ và liệu chúng có được mời không. Sự thiếu sót chỉ làm tăng cảm giác rằng họ đóng vai trò thứ yếu trong gia đình, sau gia đình xứ Wales”.

Năm 2021, tác giả cuốn Finding Freedom cho biết Harry và Meghan từng cân nhắc việc tiết lộ tên thành viên hoàng gia bị cáo buộc phân biệt chủng tộc trên truyền hình, nhưng cuối cùng họ đã nghĩ lại vì cho rằng điều đó quá tai hại.

Trong quá trình quảng bá Spare, Harry nhấn mạnh chưa bao giờ cáo buộc hoàng gia phân biệt chủng tộc, nhưng chỉ trích họ thiên vị trong vô thức.

Trong khi đó, những phát ngôn của Harry và Meghan trong cuộc phỏng vấn năm 2021 được cho là khiến Vua Charles kinh ngạc. Hoàng tử William gay gắt hơn khi đáp trả: “Chúng tôi không phải là gia đình phân biệt chủng tộc”.

Tú Oanh