Máy bay Cessna rơi xuống đầm lầy, 2 người tử nạn

TPO - Xác chiếc máy bay nhỏ bị rơi ở vùng đầm lầy tại Raceland thuộc bang Louisiana nước Mỹ cùng với thi thể hai người trên máy bay vừa được tìm thấy sau 2 ngày gặp nạn.

Theo Fox8, chiếc máy bay Cessna 210L đời 1976 gặp tai nạn trong vụ việc hôm 2/4 đã được tìm thấy vào sáng sớm 4/4 (giờ địa phương).

Được biết máy bay đang trong hành trình từ New Orleans đến sân bay khu vực Houma - Terrebonne thì bị rơi vào khoảng 20h30 ngày 2/4. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ ngay sau vụ tai nạn gặp phải cản trở vì vị trí máy bay rơi là một vùng đầm lầy.

Đến sáng 4/4, các quan chức Mỹ phải dùng xuồng máy mới tiếp cận được xác của chiếc máy bay đang chìm dưới nước và chỉ có một vài mảnh vỡ nhỏ của máy bay nhô lên khỏi mặt nước.

Người đàn ông và người phụ nữ thiệt mạng trong vụ tai nạn đã được xác định là ông Lyle Panepinto và bà Lauren Menkemeller. Trong đó Pepinto là giám đốc điều hành của Southern Seaplane - công ty cung cấp dịch vụ đào tạo bay, tour du lịch và các dịch vụ khác.

Đáng chú ý, ông Panepinto đã sống sót sau một vụ tai nạn máy bay khác vào năm 2010, khi một thủy phi cơ bị lật ở vùng biển ngoài khơi Plaquemines Parish khiến một học viên phi công đến từ Georgia thiệt mạng.

Người phát ngôn của Ủy ban an toàn giao thông Mỹ (NTSB) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ tai nạn nhưng không thể cung cấp thêm thông tin. Trong khi đó, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FFA) thông báo rằng họ sẽ ban hành báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn trong ngày 5/4.

Có thể thấy kể từ đầu năm đến nay, Mỹ đã trải qua nhiều vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng và bao gồm cả sự cố va chạm giữa các máy bay. Trong đó, nguyên nhân được đưa ra nhiều nhất là do hệ thống kiểm soát không lưu ở Mỹ bị thiếu nhân lực và bị đánh thuế quá mức.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Mỹ là ông Sean Duffy khẳng định đi máy bay vẫn an toàn hơn nhiều so với đi ô tô và tàu hỏa và đây là phương tiện di chuyển an toàn nhất. Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ ước tính rằng người Mỹ có 1/93 khả năng tử vong trong một vụ tai nạn xe cơ giới, trong khi tử vong trên máy bay quá hiếm để tính toán tỷ lệ.

