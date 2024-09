Mất điện tại 6 tỉnh miền Bắc đang ngập lụt

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ đêm 9/9 đến sáng nay, mưa lớn tại Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai gây ngập lụt và phải cắt điện hơn 390.000 khách hàng ở 7 khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn. Hiện đã khôi phục cấp điện gần 100% cho Hà Nội, Hạ Long sẽ được cấp điện trở lại trong hôm nay (10/9).

Đến đầu giờ sáng nay, 90% trạm bơm và khoảng 4,3 triệu khách hàng ở các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã được cấp điện trở lại.

EVN cũng cho biết, hiện các nhà máy thủy điện của EVN ở khu vực phía Bắc vẫn duy trì vận hành bình thường, lưu lượng nước lớn vẫn tiếp tục đổ về các hồ thuỷ điện do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão. Các hồ chứa thủy điện ở phía Bắc hiện đang thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố.

Tại thuỷ điện Tuyên Quang, hiện lưu lượng về hồ đã giảm xuống còn 4789 m3/s, mực nước thượng lưu đã giảm xuống còn 118,8m. Tại hồ chứa Thác Bà lưu lượng về hồ lớn nhất là 5.238 m3/s lúc 5h ngày 10/9 và cũng đã giảm xuống còn 5.133 m3/s. Thủy điện đã thực hiện lệnh mở 3/3 cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ NN&PTNT. Mực nước hồ vẫn tiếp tục tăng.

Theo EVN, hiện hồ Tuyên Quang hiện vẫn mở 7 cửa xả đáy, Lai Châu mở 1 cửa, Bản Chát mở 2 cửa, Huội Quảng mở 2 cửa, Hòa Bình mở 2 cửa, Thác Bà mở 3 cửa, Trung Sơn mở 6 cửa, Bản Vẽ mở 2 cửa.

Về lưới điện 500kV, hiện đã khôi phục được 7/10 đoạn đường dây bị sự cố. Lưới điện 220kV đã khôi phục được 29/40 sự cố, có 8/9 trạm biến áp 220kV đã được khôi phục. Lưới điện 110kV cũng khôi phục được 83/102 sự cố.

EVN cũng cho biết, tại thành phố Hà Nội, theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, đến nay gần như toàn bộ 100% các khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão Yagi đã được khôi phục cung cấp điện.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), từ đêm 9/9 đến sáng nay, do mưa lớn nên đã gây ngập lụt tại 7 khu vực. Điện lực địa phương đã chủ động cắt điện hơn 390.000 khách hàng để đảm bảo an toàn.

Tại Yên Bái, nước đang lên rất cao tại một số khu vực thành phố Yên Bái, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên gây chia cắt tại nhiều nơi, gây gián đoạn cung cấp điện cho 104.233 khách hàng. Tại Bắc Giang, khu vực Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Yên Thế đang dừng cấp điện đến 96.524 khách hàng.

Tại Lạng Sơn, khu vực Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Hữu Lũng, Chi Lăng đang có 30.000 khách hàng đang mất điện. Tại Phú Thọ, khu vực Đoan Hùng, Hạ Hòa đang có 555 khách hàng bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp điện.

Tại Thái Nguyên, khu vực thành phố Thái Nguyên, các huyện Võ Nhai, Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa đang có 140.120 khách hàng mất điện. Một số khu vực nước đang rút, đơn vị sẽ kiểm tra, khôi phục nếu đảm bảo an toàn. Tại Cao Bằng, khu vực Hà Quảng, Nguyên Bình bị ngập sâu, đang ảnh hưởng cung cấp điện cho khoảng 1.000 khách hàng.

Tại Lào Cai, khu vực thành phố Lào Cai cùng các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên đang có 123.880 khách hàng không được cung cấp điện do bị nước ngập sâu. Do mưa và lũ lớn tiếp tục kéo dài, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đã chủ động cắt điện gần 1.000 trạm biến áp hạ thế nhằm phòng ngừa nguy cơ sự cố, bảo vệ an toàn cho người dân cũng như tài sản thiết bị.

EVNNPC cũng cho biết, đã cử các đội xung kích, các nhà thầu để chủ động điều động hỗ trợ các Điện lực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Đến sáng nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khôi phục 30% phụ tải sự cố trên toàn tỉnh Quảng Ninh. Điện lực cơ bản khôi phục cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng toàn tỉnh như bệnh viện, thông tin liên lạc, cấp nước sạch. Điện cấp cho các mỏ than cũng được khôi phục 90%. Dự kiến thành phố Hạ Long sẽ cơ bản khôi phục cung cấp điện trong ngày 10/9.

Đến đầu giờ sáng nay, 90% trạm bơm và khoảng 4,3 triệu khách hàng ở các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã được cấp điện trở lại.