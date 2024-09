Thủ tướng thị sát tình hình mưa lũ, cứu nạn ở Bắc Giang

TPO - Sáng nay (10/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Bắc Giang - một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, thiên tai. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra ở Thái Nguyên.

Tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng chức năng đang làm công tác cứu hộ, cứu nạn tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên. Đây là xã nằm ven sông Cầu, có 9.000 dân, đang bị chia cắt.

Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó thiên tai; rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực mất an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Tại Bắc Giang, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng cao trên các con sông lớn, nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập, chia cắt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình trong tỉnh.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đến thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại Thái Nguyên.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, tình trạng ngập úng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khá nghiêm trọng. Tại TP. Thái Nguyên, lực lượng chức năng tạm thời cấm người, phương tiện đi qua cầu Gia Bẩy, cầu Bến Tượng và cầu Mỏ Bạch.

Bên cạnh đó, một số khu vực bị ngập sâu, cấm người và phương tiện lưu thông… Đặc biệt, trên địa bàn thành phố có 81 xóm, tổ dân phố của 17 xã, phường nằm ven sông Cầu bị ngập sâu, trong đó có 20 xóm, tổ dân phố bị cô lập.

Mực nước sông Cầu dâng cao cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 8 xã ven sông ở huyện Phú Bình, khiến khoảng 400 hộ dân bị ảnh hưởng.

Mưa lớn còn gây ngập úng cục bộ, nguy cơ xảy ra sạt lở tại một số khu dân cư ở các xã Văn Lăng, Hóa Trung, Văn Hán, Khe Mo, Nam Hòa, thị trấn Hóa Thượng (Đồng Hỷ). Mưa to và gió giật mạnh khiến mực nước ở nhiều sông, suối trên địa bàn các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương và TP. Sông Công dâng cao, gây ngập úng cục bộ; một số xã, thị trấn và trường học bị chia cắt; nhiều hộ dân phải di dời người, tài sản…