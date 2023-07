'Ma men' bị phạt 15 triệu đồng vì dùng bát đánh con trai

TPO - Ngày 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với một người đàn ông ở thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang).

Cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn T (trú thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang). Ông T đã sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an thị trấn Vôi cho biết thêm, ông Nguyễn Văn T (SN 1971) ở cùng vợ và 2 con. Trong cuộc sống thường ngày, gia đình ông T thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, bất hòa, vì ông T hay uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con. Bữa cơm hằng ngày, ông T không ăn cùng vợ con.

Buổi tối 5/5 khi về nhà, con trai ông T thấy ông này say rượu và đang ăn cơm. Lúc này, ông T và con trai lời qua tiếng lại. Trong cơn say, ông T đã cầm chiếc bát trên mâm cơm đập một nhát vào đầu con trai. Chiếc bát bị vỡ, mảnh bát khứa vào da đầu làm anh này chảy máu.

Bà V (vợ ông T) lo sự việc tương tự tái diễn, có thể sẽ gây nguy hiểm hơn nên đến Công an thị trấn Vôi để trình báo và đề nghị Cơ quan Công an xác minh, làm rõ và xử lý đối với ông T theo quy định của pháp luật.

Cũng theo lãnh đạo Công an thị trấn Vôi, quá trình Công an thị trấn tiến hành xác minh, làm việc với bị hại (anh T là con trai ông T), anh T không đề nghị xử lý cha của mình mà chỉ đề nghị có biện pháp răn đe, giáo dục để phòng ngừa sự việc tương tự tái diễn nguy hiểm hơn.

Anh T từ chối ý kiến đề nghị giám định tỷ lệ thương tích do cha mình gây ra. Do vậy, Công an thị trấn Vôi không có đủ căn cứ để đề nghị Cơ quan Công an có thẩm quyền xem xét xử lý hình sự đối với ông T.