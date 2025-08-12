Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lý do thu hồi quyết định chi trả tiền của 188 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 188 trái chủ được bồi thường từ vài trăm triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, các trái chủ này hiện trong tình trạng đã chết hoặc chuyển nhượng, tặng, cho... nên Thi hành án TPHCM thu hồi quyết định chi trả tiền của các trái chủ này.

Cơ quan Thi hành án TPHCM đã ban hành Quyết định 69/QĐ-THADS, qua đó thu hồi một phần quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-THADS ngày 17/6/2025 của Cục trưởng Thi hành án dân sự TPHCM, về thi hành án vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2.

z6439601382925_9030a87d11691cf052f56c9d81047d01.jpg
Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2. Ảnh: Tân Châu

Theo đó, Thi hành án dân sự TPHCM thu hồi quyết định chi trả tiền bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bồi thường cho 188 trái chủ, các công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo danh sách 188 trái chủ ban hành kèm theo của Thi hành án TPHCM, số tiền bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường từ vài trăm triệu đồng đến hơn 4,5 tỷ đồng/trái chủ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tháng, 188 trái chủ có tên chính thức trên hồ sơ pháp lý vẫn chưa đến thực hiện thủ tục nhận chi trả tiền.

Thi hành án TPHCM cho biết, 188 trái chủ nêu trên hiện trong tình trạng đã chết hoặc chuyển nhượng , tặng, cho...

Giai đoạn 2 vụ Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, bản án phúc thẩm buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ. Thi hành án dân sự TPHCM đã chi trả được 2 đợt với tổng cộng gần 8.000 tỷ đồng cho hơn 41.000 trái chủ, theo tỷ lệ đợt 1 là 24,81%, đợt 2 là 24,53%.

Tân Châu
#Trương Mỹ Lan #Vạn Thịnh Phát #Trái chủ #Thi hành án

Xem thêm

Cùng chuyên mục