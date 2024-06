Lý do Suri Cruise bỏ họ cha

TPO - Tên mới là cách Suri Cruise tri ân mẹ, Katie Holmes. Đồng thời, tiểu công chúa Hollywood một thời muốn bắt đầu cuộc sống mới.

Suri, con gái của Katie Holmes và Tom Cruise, đã không khai bỏ họ cha. Hiện tại, cô gái 18 tuổi sử dụng tên là Suri Noelle. Theo nguồn tin của Page Six, Noelle là tên đệm của Katie.

“Cô ấy đang thể hiện sự tri ân dành cho mẹ mình bằng cách sử dụng tên đệm của bà”, nguồn tin giải thích.

Không khó để hiểu lựa chọn này của Suri. Kể từ năm 2012, cuộc đời của Suri chỉ có sự xuất hiện của mẹ. Nữ diễn viên Dawson's Creek một mình gánh trách nhiệm của cả mẹ lẫn cha để nuôi dạy Suri trưởng thành. Trong khi đó, Tom Cruise ngoài chu cấp tiền bạc không có bất kỳ sự đóng góp nào vào cuộc sống của con gái ruột duy nhất.

Ngoài ra, người trong cuộc suy đoán Suri thực hiện sự thay đổi vì muốn có bản sắc riêng. Tên mới cũng giúp nữ sinh tránh xa các tay săn ảnh và cho phép cô có khởi đầu mới ở đại học.

Suri đã sử dụng tên mới trong lễ tốt nghiệp tại trường Trung học Âm nhạc & Nghệ thuật và Nghệ thuật Biểu diễn Fiorello H. LaGuardia ở New York vào ngày 21/6. Họ Noelle cũng xuất hiện khi Suri tham gia buổi diễn Head Over Heels ở New York vào tháng 5. Không rõ Suri đã làm thủ tục đổi tên hợp pháp chưa.

Mùa thu tới, Suri chính thức bước ra khỏi sự bảo bọc của mẹ, chuyển đến thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ, để theo học tại Đại học Carnegie Mellon. Suri có định hướng học thời trang từ trước và Carnegie Mellon là lựa chọn tốt nhất. Trường thiết kế của Đại học Carnegie Mellon không chỉ lâu đời nhất mà còn được xếp hạng cao nhất trong cả nước Mỹ về thời trang.

Ngoài thời trang, Suri thừa hưởng tài năng diễn xuất sự cha mẹ mình. Tháng 12/2023, cô nhận được nhiều lời khen ngợi khi đóng vai chính Morticia Addams trong vở kịch The Addams Family: A New Musical. Gần đây nhất là hỗ trợ trong vở Head Over Heels.

Bên cạnh đó, Suri sở hữu giọng hát tuyệt vời được Katie Holmes công nhận. Người đẹp sinh năm 1978 từng mời Suri hát ca khúc Blue Moon (năm 1934) của Richard Rodgers và Lorenz Hart cho phần mở đầu của bộ phim Alone Together (năm 2022) do Katie đạo diễn. Một năm sau, Suri tiếp tục góp giọng trong dự án Rare Objects của mẹ.

“Tôi luôn muốn có tài năng ở mức cao nhất nên tôi đã hỏi con bé. Con bé rất, rất tài năng!", Katie chia sẻ trên Glamour.