NSND Tự Long cùng 32 anh trai tạo cơn sốt

TPO - "Anh trai vượt ngàn chông gai" tung MV chủ đề chương trình gây sốt mạng xã hội. Nhiều người nhận xét đây là MV Việt xuất sắc nhất từ đầu năm 2024 đến giờ.

Tối 28/6, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tung MV chủ đề Hỏa ca - Call me by fire với sự hiện diện của 33 anh trai.

MV bị muộn hơn 3 tiếng so với dự kiến nhưng kết quả không khiến khán giả thất vọng. Từ phần nghe đến phần nhìn của dàn nghệ sĩ đều tạo hiệu ứng tốt, nhiều bài đăng trên hội nhóm, fanpage khen ngợi phần chào màn của 33 anh trai chỉn chu, hoàng tráng.

Hiệu ứng đến từ bài hát chủ đề "Hòa ca - Call me by fire"

Ca khúc bám sát vào chủ đề, nói lên hành trình, cột mốc tuổi 30+ của những người đàn ông đã vượt nhiều chông gai, thử thách trong cuộc sống. Tính đến sáng nay (29/6), MV đã có mặt trong top thịnh hành YouTube mục âm nhạc hạng 29.

Thế giới được tạo dựng trong Hỏa Ca là sự cấu thành của 5 yếu tố vận hành sa mạc: lửa, cát, bò sát, ảo ảnh và cực quang. Đây là những chất liệu để tái hiện hành trình vượt chông gai của 33 anh tài. Đội hình anh trai được chia làm nhiều nhóm, ứng với các yếu tố.

Dưới bàn tay của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, mỗi nghệ sĩ đều toát lên cá tính, vẻ đẹp riêng, từ phân cảnh đánh trống, chơi đàn, tập võ… tạo nên khí chất hào hùng.

Ngoài ra, lời bài hát cũng được khen ngợi đậm đà tính sử thi hào hùng - “Vì sử sách không ghi tên những người đàn ông bỏ cuộc", hay đoạn gợi nhắc đến Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - “Là từng ngày tháng cưỡi sóng lướt gió hát bên tai”.

“Tạo hình cho các nhân vật theo nhóm rất đẹp và sắc nét, quan trọng nhất anh trai nào ra phong cách đó, không bị trộn lẫn”, “Các anh trai hát, rap rõ lời, ca khúc có cao trào, hình ảnh đủ hết, rất cháy”, “Hình ảnh hơi gồng, gượng ép nhưng bài hát quá hay, thể hiện đúng tinh thần chương trình”, “Nghe bài này lại nhớ cảm giác đi xem Rock Storm thời sinh viên 10 năm trước, phần hát của Soobin ăn tiền thật sự”, “Bài hát gãy gọn, súc tích, cô đọng về hình ảnh và cho thấy tinh thần đồng đội mỗi khi hoà giọng. Tôi thích chủ đề về sự khai quật lại những trầm tích bên dưới lớp đất sa mạc. Màu sắc MV rất "hậu tận thế", khớp với ý tứ về "nếu có một ngày, thế giới phai tàn"… khán giả bình luận.

Nhiều nghệ sĩ như diva Mỹ Linh, Diệu Nhi, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Châu Bùi… đều chia sẻ MV, chúc mừng các anh trai. Nhà báo Ngô Bá Lục nhận xét bài chủ đề là một trong những MV xuất sắc, hoàn hảo nhất từ đầu năm 2024 đến nay.

“Anh trai vượt ngàn chông gai” đang tạm thắng thế “Anh trai say hi”

Điều đáng khen MV Hòa ca khiến khán giả hài lòng đến lúc này là phần hát được chia phù hợp. 33 nghệ sĩ solo đúng lúc, hòa giọng đúng chỗ, không tạo cảm giác phô diễn hay màu mè.

Show có nhiều nghệ sĩ kỳ cựu: NSND Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng, những cái tên hot hiện nay như Binz, Soobin… hay cả anh tài chưa có tiếng tăm như Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất… Tuy nhiên, dàn nghệ sĩ đều được chia đều câu hát, phần xuất hiện để khoe khả năng và cá tính. Ngay cả đến những anh trai giọng chưa tốt vẫn được lấp đầy trong tổng thể.

Sự đảm bảo về tổng thể khiến chương trình tạm thời không gây tranh cãi. Đây là điểm Anh trai vượt ngàn chông gai nhận điểm cộng lớn so với show có mô típ tương tự, cùng khung giờ phát sóng là Anh trai say hi. Trước đó, show Anh trai say hi gây tranh cãi vì chia phần hát không đồng đều, có những nghệ sĩ chỉ được hát vài giây ít ỏi.

Về những ý kiến so sánh giữa màn đối đầu giữa hai chương trình, đại diện nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai khẳng định: "Các anh tài dù đã lớn tuổi hay đang đương thời còn trẻ, sở hữu lượng fan đông đảo đã tham gia chương trình ai cũng đều cố gắng hết sức để có những tiết mục hay nhất, hành trình ý nghĩa nhất và tạo ra thông điệp tích cực lan truyền đến khán giả".