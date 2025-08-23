Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Luyện mắt với những hình ảnh "xoắn não", liệu bạn có nhận ra sự khác biệt?

Mai Lâm - Quý Hiên

HHTO - Nếu bạn tự tin mình có con mắt tinh tường về chi tiết, hãy thử thách bản thân với bài kiểm tra hình ảnh thú vị này. Liệu bạn có tìm ra những điểm khác biệt khó nhận thấy trong mỗi bức hình?

Khả năng phát hiện những lỗi tiềm ẩn trong các bức ảnh cho thấy bạn có thể tin tưởng vào sự quan sát của mình. Mỗi thử thách hình ảnh mà bạn vượt qua, sẽ nói lên được bạn có phải là người tỉ mỉ và chú trọng chi tiết hay không.

7.png
Bạn có nhận ra điều gì sai sai trong bức ảnh này?
5.png
Đố bạn tìm thấy số 7 chỉ trong vòng 5 giây.
8.png
Bạn có tìm thấy một cô gái khác biệt hoàn toàn giữa hàng chục chàng trai?
6.png
Nếu bạn tìm được điểm khác biệt của bức ảnh này trong 5 giây đầu tiên, thì nể bạn luôn đấy!
9.png
Có một chiếc bánh khác biệt so với tất cả chiếc bánh xung quanh, giống như bạn và phần còn lại của thế giới.
10.png
Hãy chỉ ra điểm khác biệt duy nhất trong bức ảnh này.
4.png
﻿Quả chuối của con khỉ đâu mất rồi?
3.png
Hãy tìm điểm khác biệt trong hình.
