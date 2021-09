Lưu Diệc Phi và 42 nghệ sĩ khốn đốn vì lệnh cấm mới

TPO - Tối 9/9, Bộ Y tế thông tin trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cổng thông tin điệu tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận 272 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế cũng bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó. Như vậy hôm nay Bộ công bố thêm 345 ca tử vong do COVID-19.

TPO - Sau khi gây rối tại trụ sở UBND huyện, chủ nhà xe An Phú Quý đã bị công an tạm giữ và thực hiện khám xét nhà riêng.

TPO - Ra đường không có lý do chính đáng, ông C. công tác tại Sở TNMT Đồng Nai đã bị công an xử phạt. Tuy nhiên, ông này bất hợp tác với lực lượng chức năng, "cố thủ" trong xe ô tô cho đến khi công an điều xe cẩu đến hiện trường.