Long An bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi

TPO - Từ ngày 16 đến 31/10, ngành y tế Long An triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi. Mục tiêu chiến dịch nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi.

Công tác truyền thông trước khi diễn ra chiến dịch được đẩy mạnh. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được triển khai tại 188 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố và các bệnh viện, trung tâm y tế trên toàn tỉnh được công bố đủ điều kiện tiêm chủng.

Qua rà soát, đến nay có trên 40.500 người gồm nhân viên y tế, trẻ từ 1 đến 10 tuổi ngoài cộng đồng và trong trường học trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm đủ 2 mũi vắc xin có thành phần sởi.

Loại vắc xin triển khai trong chiến dịch là vắc xin phối hợp sởi- rubella do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi do WHO tài trợ.

Long An được cung ứng 47.000 liều vắc xin để triển khai chiến dịch.

Chiến dịch được chia làm 2 đợt. Đợt 1, triển khai tiêm trường học và ngoài cộng đồng từ ngày 16 - 22/10/2024. Đợt 2, tổ chức tiêm vét tại trạm y tế từ ngày 27- 31/10/2024.

Đối với lịch tiêm chủng ngoài cộng đồng và tiêm vét tại trạm y tế sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy và chủ nhật nhằm tạo điều kiện cho trẻ có cha, mẹ là công nhân có thể tiếp cận được chiến dịch.

Tại Long An, từ đầu năm 2024 đến nay phát hiện 4 ổ dịch sởi tại 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức.

Phạm Nguyễn

Bệnh sởi và rubella là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút sởi và vi rút rubella gây ra, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng của trẻ như viêm phổi, viêm màng não,... Khả năng lây lan nhanh và có thể gây dịch trên phạm vi lớn.