Lời kể của trung úy công an bị nghi can trộm xe máy xịt hơi cay ở TPHCM

TPO - Dù bị các đối tượng nghi vấn trộm xe máy xịt hơi cay vào mặt để mở đường tẩu thoát, Trung úy Duy vẫn quyết tâm đeo bám, quật ngã một nghi can xuống đường.

Ngày 12/5, Công an phường 2 (quận Tân Bình, TPHCM) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Đinh Văn Vĩnh (46 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm xe máy tại một cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

Đây là một trong 3 nghi can dùng bình xịt hơi cay tấn công chiến sĩ công an khi bị truy đuổi trong clip lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Chiến sĩ công an bị xịt hơi cay trong clip là Trung úy Trần Nhật Duy, Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường 2, quận Tân Bình.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/5, Vĩnh cùng hai đồng bọn chưa rõ lai lịch đi trên hai xe máy đảo quanh tuyến đường Bạch Đằng tìm người dân sơ hở để ra tay trộm cắp tài sản.

Phát hiện xe tay ga dựng trước cửa hàng tiện lợi “dễ ăn”, các nghi can tìm cách tiếp cận.

Đối tượng đi xe máy một mình vọt lên trước, cách đó khoảng 20m để làm nhiệm vụ cản địa, riêng Vĩnh và tên còn lại tiếp cận xe tay ga để trộm.

Thời điểm này, tổ công tác của Công an phường 2 (quận Tân Bình) đang tuần tra trên địa bàn đảm trách, phòng ngừa tội phạm phát hiện, liền ập vào kiểm tra hành chính.

Bị kiểm tra bất ngờ, Vĩnh nhảy lên xe đồng bọn rồi lao vào Trung úy Duy để tẩu thoát khiến cả 3 ngã xuống đường. Sau đó, hai nghi can bỏ lại phương tiện, chạy về hướng xe máy của đồng bọn đợi sẵn phía trước để tẩu thoát.

Tuy nhiên, Vĩnh chưa kịp ngồi lên xe thì bị Trung úy Duy quật ngã xuống đường, khống chế tại chỗ. Quá trình truy đuổi, Trung úy Duy bị đồng bọn của Vĩnh xịt hơi cay vào mặt nhưng vẫn dũng cảm đeo bám, quyết tâm bắt giữ các nghi can.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một xe máy của các đối tượng vứt lại. Qua xác minh, Vĩnh là đối tượng bất hảo và có 6 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chia sẻ với phóng viên, Trung úy Duy cho biết, việc bắt các đối tượng trộm cắp là chuyện rất bình thường, xảy ra hàng ngày trên khắp Việt Nam và khi rơi vào tình huống tương tự thì các cán bộ, chiến sĩ công an, thậm chí là người dân có hiểu biết, trách nhiệm đều hành động như vậy.

"Lúc đó mắt tôi bị cay xè do dính hơi cay nhưng tôi vẫn cố gắng mở mắt ra để thấy đường, khống chế một người. Do có camera an ninh ghi lại nên tôi mới được nhiều người biết đến, các anh em khác cũng có nhiều chiến công rất thầm lặng", Trung úy Duy chia sẻ.

Sau gần hai ngày xảy ra vụ việc, Trung úy Duy vẫn đi làm bình thường dù mắt còn sưng đỏ, da mặt bị bỏng nhẹ do bị hơi cay xịt thẳng vào mặt.

Hiện Công an phường 2 đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình khẩn trương truy xét các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.