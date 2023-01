Loạt nhà hàng 5 sao chuẩn Marriott Bonvoy tung ưu đãi trên khắp Việt Nam

Du khách khắp nơi hay người dân bản địa có thể cùng khám phá những cơn mưa ưu đãi, từ thực đơn đồ uống khuyến mãi đặc biệt thú vị đến những món ngon mỹ vị cho bữa tối lãng mạn tại chuỗi các nhà hàng 5 sao chuẩn Marriott Bonvoy trên khắp Việt Nam.

Với chương trình “Monday Madness – Ngày thứ 2 hoàn hảo”, các thành viên của Marriott Bonvoy có thể chào đón tuần mới với nhiều hứng khởi hơn cùng hàng loạt ưu đãi, từ thực đơn đồ uống khuyến mãi đặc biệt thú vị đến những món ngon mỹ vị cho bữa tối lãng mạn tại chuỗi các nhà hàng 5 sao chuẩn Marriott Bonvoy tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Hải Phòng, Lạng Sơn và Phú Quốc.

Sheraton Cần Thơ sẽ làm hài lòng các tín đồ yêu thích món bít tết – Beefsteak với nhiều loại sốt và cách chế biến mang lại sự bùng nổ khẩu vị ngay khi nếm thử nguyên liệu chuẩn của Black Angus, thịt bò danh tiếng của nước Úc và Argentina.

Vinpearl Lanmark 81, Autograph Collection lại mang đến những trải nghiệm thú vị, nâng tầm thưởng thức cho Buger, loại bánh mì kẹp thịt trứ danh thế giới tại Oriental Pearl, nhà hàng cao nhất thành phố. Các tín đồ yêu thích món bánh mì kẹp có thể thoả sức nếm thử Landmark Burger đặc trưng (650.000 đồng++) và Burger gà rán Hàn Quốc (450.000 đồng++) với ưu đãi “Mua 1 tặng 1” của chương trình “Madness Burger”.

Khách sạn Renaisance Riverside Sài Gòn tung chương trình chào đón các thực khách yêu thích Dimsum với ưu đãi thưởng thức các món Dimsum không giới hạn chỉ với 500.000 VNĐ vào mỗi trưa thứ 2 hàng tuần tại Kabin, nhà hàng mang đậm chất Quảng Đông.

Tại Le Méridien Saigon, thực khách có thể thoải mái tận hưởng dịch vụ ăn uống trong ngày với mức giảm giá 20% trên hoá đơn tại nhà hàng Latest Recipe hoặc khám phá các thức uống độc đáo của bar SON với ưu đãi giảm 50% cho các loại đồ uống tính theo ly. Sheraton Saigon Hotel & Towers lại chào đón các vị khách yêu thích tiệc tùng với chương trình khuyến mãi buổi tối “mua 1 tặng 1” cho một số loại cocktail, rượu vang và bia tươi tại Level 23 Wine Bar.

Thật đáng để trải nghiệm cùng “Monday Madness” tại Sheraton Nha Trang Hotel & Spa khi “Happy hour” là chương trình sẽ được áp dụng suốt cả ngày thứ 2 hàng tuần. Vì thế, đừng bỏ lỡ ngày thứ 2 hàng tuần tại Altitude Rooftop bar với chương trình ưu đãi giảm 50% cho tất cả các đồ uống. Món cocktail đặc trưng tại đây chỉ từ 185.000 VNĐ.

Các nhà hàng tại Sheraton Grand Danang Resort, Danang Marriott Resort & Spa, Four Points by Sheraton Danang Sheraton Hải Phòng, JW Marriott Hotel, Four Point by Sheraton Lạng Sơn, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa cũng có loạt ưu đãi cho khách hàng vào các buổi chiều thứ 2 kéo dài từ 16/1 đến hết 27/3/2023.