Lò hơi đốt củi: giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng nồi hơi vừa và nhỏ

Hiện nay lò hơi đốt củi đang được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam. Nó là loại lò hơi có áp suất làm việc cao nhưng nguyên liệu lại rất rẻ, dễ kiếm, giúp tiết kiệm chi phí. Nhiên liệu chính được sử dụng là củi, trấu, mùn cưa ép, trấu ép, vỏ hạt điều, trấu ép…

Lò hơi đốt củi được sử dụng phổ biến ở các địa phương có địa hình đồi núi. Nó hoàn toàn phù hợp cho việc cung ứng củi, phụ phẩm ngành lâm nghiệp làm nhiên liệu đốt. Lò hơi đốt củi có một số ưu điểm như dễ vận hành, độ ổn định về nhiệt trong buồng đốt cao. Bên cạnh đó việc sử dụng lò hơi đốt củi cũng có nhiều hạn chế như tính tự động hóa thấp, đặc biệt là khâu cấp nhiên liệu vào buồng đốt.

Đặc điểm lò hơi đốt củi

Buồng đốt có kích thước lớn, đảm bảo nhiên liệu cháy hoàn toàn. Nó hoàn toàn thích hợp với nhiều loại nhiên liệu khác nhau. Thiết kế của lò cung cấp lượng hơi ổn định với mọi chế độ tải tiêu thụ, đảm bảo hơi sinh ra là hơi bão hòa khô.

Hiện tượng cáu cặn trong lò hơi được thiết kế thuận lợi cho việc đánh phá. Do đó quá trình chuyển động của nước trong lò hơi luôn luôn được đảm bảo tốt. Thân lò được cách nhiệt tốt bằng bông thủy tinh. Bọc ngoài bằng inox hoặc tôn mạ màu để tăng tính thẩm mỹ.

Lò hơi đốt củi vận hành an toàn, dễ dàng. Hiệu suất cao, thân thiện với môi trường do lượng khí thải ít và dễ dàng xử lý.

Ưu điểm của lò hơi đốt củi

• Củi là loại nhiên liệu phổ biến và có rất nhiều ở các địa phương, do địa hình Việt Nam có ¾ là đồi núi. Cho nên rất tiện cho các nhà máy, doanh nghiệp trong việc thu mua nhiên liệu cho lò hơi.

• Cấu trúc của hệ thống cấp liệu, ghi buồng đốt cho nên lò hơi đốt củi có thể sử dụng đốt kèm các loại nhiên liệu khác như: trấu, mùn cưa, biomass, củi trấu, viên nén mùn cưa, than cục …

• Điện năng sử dụng cho lò hơi đốt củi thấp hơn do không dùng đến quạt cao áp như lò hơi tầng sôi, ngoài ra cũng không sử dụng một số thiết bị bắt buộc ở lò hơi tầng sôi như: quạt cấp liệu, quạt hồi tro, quạt gió cấp 2…

• Lò hơi đốt củi là lò hơi có chế độ tương đối đơn giản so với các loại lò hơi khác.

Xử lý khói thải lò hơi đốt củi như thế nào?

Hiện nay có một số doanh nghiệp sử dụng củi làm nhiên liệu đốt cho lò hơi, cung cấp nguồn nhiệt năng dưới dạng hơi nước để phục vụ sản xuất. Hầu hết lượng khí phát sinh từ quá trình đốt củi… Chưa qua xử lý vượt quá tiêu chuẩn khí thải cho phép theo QCVN 19/2009/BTNMT. Trong đó gần 99% các sản phẩm của quá trình cháy là các chất như nitơ, hơi nước, CO, CO2,…bên cạnh đó trong quá trình đốt sinh ra một hàm lượng lớn muội than, tro bụi và một số loại khí độc hại gây tác động trực tiếp cho sức khỏe con người và sinh vật như:

• CO: là sản phẩm của quá trình cháy trong điều kiện thiếu O2, CO gây ức chế sự hô hấp của động vật và tế bào thực vật. Có thể gây tử vong cấp kì ở nồng độ 0.8 ppm.

• NOx: bao gồm NO; NO2… Là những chất ô nhiễm do quá trình đốt cháy nhiên liệu phát thải vào bầu khí quyển, trong đó ở gần ngọn lửa khí NO chiếm 90 – 95% và phần còn lại là NO2. Thành phần khói thải có thể tham khảo trong Bảng 1.

• SOx: hầu hết các lọai nhiên liệu lỏng đều có chứa lưu huỳnh trong dầu đốt khi cháy thành phần lưu huỳnh trong nhiên liệu phản ứng với oxi tạo thành khí oxit lưu huỳnh, trong đó khoảng 99% là khí sunfu đioxit SO2.

• Bụi: trong sản phẩm cháy của các nguyên liệu lỏng, rắn hầu hết đều có mang theo bụi. Nhiên liệu khi cháy sinh ra một hàm lượng bụi lớn nhưng nhất thiết cần được xử lý để tránh bụi phát tán ra môi trường gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp và làm mất vệ sinh môi trường xung quanh nguồn thải.

