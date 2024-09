Lisa (BlackPink) bị chỉ trích

TPO - Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích Lisa vì cho rằng cô hát nhép trên sân khấu Lễ trao giải Video âm nhạc của MTV 2024. Tuy nhiên, những khán giả trực tiếp tham dự sự kiện đã bác bỏ cáo buộc.

Lisa đã trải qua một Lễ trao giải Video âm nhạc của MTV (VMAs) 2024 đáng nhớ. Cô không chỉ có tượng moon man (cúp chiến thắng của VMAs có khắc hình phi hành gia trên Mặt trăng) mang về, mà còn trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên biểu diễn tại VMAs kể từ thời điểm thành lập gần 39 năm trước.

Trên sân khấu một trong những sự kiện âm nhạc đình đám nhất năm, Lisa biểu diễn hai ca khúc hit New Woman và Rockstar.

Với phong thái tự tin cùng bộ trang phục đỏ rực rỡ, em út BlackPink gây ấn tượng mạnh bằng màn trình diễn mạnh mẽ và quyến rũ.

Tuy nhiên, sau màn biểu diễn, nữ thần tượng sinh năm 1997 bị một bộ phận khán giả Mỹ cáo buộc hát nhép. Những bài đăng chỉ trích Lisa nhận được lượng tương tác cao (lên đến hàng chục nghìn lượt Thích) trên nền tảng X.

Cư dân mạng bình luận: “Có ai dạy những đứa trẻ mới này cách hát nhép không? Cô Lisa này trông chậm hơn bản nhạc trực tiếp một giây”, “Các thần tượng Kpop như Lisa và BlackPink không thực sự hát live. Họ không hát live trong hầu hết buổi hòa nhạc của họ”, “Lisa, tôi yêu cô nhưng việc nhép trong suốt buổi biểu diễn có thực sự cần thiết không?”, “Cô ta luôn hát nhép”, “Tại sao chúng ta phải làm như thể cô Lisa này không hát nhép vậy? Đôi môi cô ta thậm chí còn không khớp với bài hát một lần nào”, “Lisa, cô có thể dạy tôi cách hát nhép không?”, “Không ghét Lisa lắm, chỉ khoảng 10% thôi. Taylor Swift không bao giờ làm điều này”…

Tuy nhiên, nhiều khán giả xem Lisa biểu diễn trực tiếp đã bác bỏ cáo buộc người đẹp Thái Lan hát nhép. Họ tung video quay lại màn biểu diễn để làm bằng chứng minh oan cho Lisa.

“Giọng hát của Lisa hay đến nỗi mọi người nghĩ cô ấy đang hát nhép. Các bạn có thể nghe rõ ràng trong video quay trực tiếp tại sự kiện”, “Nhiều người đang nói nhảm vì có thể nghe rõ cô ấy hát và cô ấy hát rất hay”, “Video do khán giả quay lại nghe rõ cả tiếng Lisa thở. Chương trình phát sóng trực tiếp đã bật nhạc nền to hơn và cắt bỏ những tiếng ồn được tạo ra khi hát. Đó là lý do nhiều người nghĩ cô ấy hát nhép”, “Nghe video ngắn trên X còn hay hơn so với âm thanh của VMAs. Hãy nghe giọng hát thật của cô ấy đi”, “Truyền hình trực tiếp luôn luôn hạ âm thanh ở mức thấp. Có thể họ chỉ muốn tránh tiếng hét của khán giả, nhưng nó ảnh hưởng đến giọng hát trực tiếp của ca sĩ”… là những bình luận bênh vực Lisa.

Đại diện của Lisa chưa phản hồi về cáo buộc hát nhép.