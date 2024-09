Taylor Swift liên tục phá kỷ lục

Lễ trao giải Video âm nhạc của MTV 2024 (VMAs) diễn ra tối 11/9 ở New York (Mỹ).

Taylor Swift dẫn đầu danh sách người chiến thắng với tổng cộng 7 tượng người đàn ông Mặt trăng (moon men) trong số 12 đề cử, bao gồm: Video của năm (Fortnight), Bài hát của mùa hè (Fortnight), Nghệ sĩ của năm, Hợp tác xuất sắc (với Post Malone trong Fortnight), Nhạc pop hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Biên tập xuất sắc.

Với thành tích ấn tượng, giọng ca sinh năm 1989 nâng tổng số giải thưởng giành được tại VMAs lên con số 30, phá vỡ kỷ lục do Beyoncé lập với tư cách nghệ sĩ solo. Khi kết hợp với nhóm nhạc cũ Destiny's Child và chồng, rapper Jay-Z Taylor, Beyoncé có số giải thưởng ngang bằng với Taylor. Tuy nhiên, xét ở tư cách cá nhân, Beyoncé chỉ sở hữu 26 giải thưởng.

Ngoài lật đổ kỷ lục của đàn chị, Taylor Swift còn trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành giải quan trọng nhất là Video của năm 5 lần. Cô cũng là nghệ sĩ duy nhất từng giành được giải thưởng sau ba năm liên tiếp.

Trong bài phát biểu nhận giải, bên cạnh tri ân ê kíp làm việc chung và Post Malone, Taylor Swift hiếm hoi nhắc đến bạn trai Travis Kelce trước đông người.

“Các bạn biết đấy video này có vẻ rất buồn khi xem nhưng quá trình thực hiện nó thực sự thú vị. Điều mà tôi sẽ luôn nhớ là trong quá trình đó, tôi luôn nghe thấy một ai đó cổ vũ từ khắp phòng thu nơi chúng tôi đang quay và người đó chính là bạn trai tôi, Travis. Tôi muốn gửi lời cảm ơn anh ấy”, Taylor chia sẻ.

Eminem, Tyla và Megan Thee Stallion đồng hạng nhì với hai giải. Eminem giành giải Hip-hop hay nhất và Hiệu ứng hình ảnh hay nhất cho Houdini, trong khi Megan Thee Stallion giành giải Chỉ đạo nghệ thuật hay nhất cho BOA và Video thịnh hành nhất cho Mamushi. Tyla giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Nhạc afrobeats hay nhất cho Water.

Những người chiến thắng còn lại đều nhận được một tượng vàng, bao gồm Dua Lipa, Ariana Grande, Benson Boone, SZA, Billie Eilish, Carpenter, Lisa (BlackPink), Seventeen...

Lisa không ngoài dự đoán có giải ở hạng mục Kpop hay nhất (Best Kpop). Cô còn 3 đề cử khác là Biên tập xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và Video có vũ đạo xuất sắc nhất cho bài hát Rockstar, nhưng không được gọi tên.

Trước khi lễ trao giải diễn ra, cộng đồng mạng tranh cãi nhiều về việc Lisa được đề cử ở hạng mục Kpop hay nhất. Nhiều người cho rằng Rockstar không phải sản phẩm âm nhạc Kpop vì lời hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng không do nhà sản xuất Hàn Quốc thực hiện và Lisa muốn hướng tới vai trò nghệ sĩ solo mà không có chữ "Kpop" gắn vào.

Kết quả là Lisa chỉ thắng ở hạng mục gây tranh cãi, còn thất thế trước các đồng nghiệp phương Tây khác ở những đề cử còn lại.

Tuy vậy, Rockstar mới là sản phẩm đầu tiên trong nỗ lực thoát mác Kpop. Lisa còn có nhiều thời gian và cơ hội hơn để tạo nên lịch sử của riêng mình.

Hơn tất cả, VMAs 2024 là cột mốc đáng nhớ với cô khi trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên biểu diễn tại VMAs kể từ thời điểm thành lập. Cô có màn trình diễn sôi động và quyến rũ với hai bản hit Rockstar và New Woman.

Danh sách giải thưởng tại Lễ trao giải Video âm nhạc của MTV 2024

Video của năm: Taylor Swift hợp tác với Post Malone - Fortnight

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Chappell Roan

Bài hát của mùa hè: Taylor Swift hợp tác với Post Malone - Fortnight

Màn trình diễn mang tính biểu tượng nhất của VMAs: Katy Perry - Roar

Nghệ sĩ của năm: Taylor Swift

Bài hát của năm: Sabrina Carpenter - Espresso

Màn trình diễn của năm: Le Sserafim - Easy

Nhóm nhạc hay nhất: Seventeen

Hợp tác xuất sắc: Taylor Swift hợp tác với Post Malone - Fortnight

Nhạc pop hay nhất: Taylor Swift

Hip-hop hay nhất: Eminem - Houdini

R&B hay nhất: SZA - Snooze

Nhạc Alternative hay nhất: Benson Boone - Beautiful Things

Nhạc rock hay nhất: Lenny Kravitz - Human

Nhạc Latin hay nhất: Anitta - Mil Veces

Kpop hay nhất: Lisa - Rockstar

Nhạc Afrobeats hay nhất: Tyla - Water

Video cho mục đích tốt: Billie Eilish - What Was I Made For?

Video thịnh hành nhất: Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba - Mamushi

Đạo diễn xuất sắc nhất: Fortnight - Taylor Swift hợp tác với Post Malone

Quay phim xuất sắc nhất: We can’t be friends (Wait for your love) - Ariana Grande

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Houdini - Eminem

Video có vũ đạo xuất sắc nhất: Houdini - Dua Lipa

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: BOA - Megan Thee Stallion

Biên tập xuất sắc nhất: Fortnight - Taylor Swift hợp tác với Post Malone