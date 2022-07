Liên tục bắt giữ tàu chở dầu không rõ nguồn gốc

TPO - Ngày 20/7, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa tàu số hiệu BT 99889TS chở khoảng 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng của Hải đội 301, để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 17h15 ngày 19/7, tại vùng biển cách phía Đông Nam Côn Đảo khoảng 50 hải lý, lực lượng chức năng của BTL Vùng Cảnh sát biển 3, phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu BT 99889TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có 5 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Trí (38 tuổi, thường trú tại phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Trí, tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.

Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đưa tàu về Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện, đưa tàu cá số hiệu TG 94456TS chở khoảng 85.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng của Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý theo quy định.