Lemon Digital được Shopee vinh danh 'Best Enabler Of The Year' năm 2025

Tại hội nghị Shopee Brands x Creators Conference 2025 diễn ra ngày 19/6 tại TP.HCM, Lemon Digital được xướng tên ở hạng mục “Best Enabler Of The Year - Đối tác chiến lược của năm”.