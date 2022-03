Lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức vào tháng 3

TPO - Lễ cưới của cặp đôi "Hạ cánh nơi anh" Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ được tổ chức riêng tư vào ngày 30/3.

Ngày 28/2, báo chí Hàn Quốc đưa tin lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ diễn ra ngày 30/3. Do tình hình phức tạp của dịch COVID-19, cặp đôi "Hạ cánh nơi anh" chỉ dự định mời họ hàng, bạn bè thân thiết của hai bên gia đình.

Theo trang JTBC, buổi hôn lễ sẽ không có thời gian cho khách mời chụp ảnh và báo chí phỏng vấn cô dâu, chú rể.



Trước đó, theo tin độc quyền từ Woman Chosun, đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin dự định tổ chức tại khu Aston House – khu vực ngoài trời của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul.

Được biết, đây là địa điểm được nhiều ngôi sao hạng A tổ chức đám cưới như Bae Yong Joon - Park Soo Jin, Ji Sung - Lee Bo Young, Joo Sang Wook - Cha Ye Ryul…Giá thuê mỗi ngày lên tới 20 triệu won (khoảng 381 triệu đồng). Nơi này nằm trên sườn núi, được thiết kế biệt lập, hai bên chỉ có một lối vào nên rất đảm bảo an ninh

Hyun Bin và Son Ye Jin hợp tác lần đầu trong bộ phim "The Negotiation" (Cuộc đàm phán sinh tử) và tái hợp ở dự án "Crash Landing on You" (Hạ cánh nơi anh). Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 sau nhiều lần vướng tin hẹn hò. Đầu tháng 2/2022, hai ngôi sao thông báo kết hôn thông qua bài viết trên trang cá nhân.

Son Ye Jin chia sẻ: "Anh ấy là một người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu và hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau”.