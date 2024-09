Lào Cai thiệt hại 3.000 tỷ đồng

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 từ đêm ngày 7/9, địa bàn tỉnh Lào Cai đến nay xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng. Mưa, lũ gây ngập sâu trên diện rộng gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất của Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp.