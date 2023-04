Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức liên hoan âm nhạc cho ban nhạc, nhóm nhạc học sinh

TPO - Chiều 11/4, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, đơn vị sẽ tổ chức chương trình liên hoan các ban nhạc, nhóm nhạc dành cho học sinh THPT trên toàn thành phố trong ít ngày tới.

Chiều 11/4, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, đơn vị sẽ tổ chức chương trình liên hoan các ban nhạc, nhóm nhạc dành cho học sinh THPT trên toàn thành phố trong ít ngày tới. Thí sinh xuất sắc sẽ được trao phần thưởng là xe máy.

Chương trình do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức với chủ đề: Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô.

Đêm chung khảo diễn ra tối 14/4 tại trường THPT Việt Đức với khoảng 2.000 học sinh đến từ hàng chục trường phổ thông. Theo quy định, các ban nhạc, nhóm nhạc được lựa chọn nội dung và hình thức thể hiện đảm bảo phù hợp với lứa tuổi, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Khuyến khích học sinh biểu diễn các tác phẩm đã tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành giáo dục; các tác phẩm sáng tác mới, tác phẩm tự sáng tác...

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trước đó các nhóm nhạc, ban nhạc đã khai mạc và hoàn thành vòng sơ khảo với sự tham gia của 34 ban nhạc đến từ 30 trường THPT công lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm: 1 giải Nhất sẽ nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội và 2 xe gắn máy Hyosung HSV3; 2 giải Nhì, mỗi giải sẽ được trao Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội và 1 xe gắn máy Hyosung HSV2; 4 giải Ba, mỗi giải được trao Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội và 1 xe gắn máy Hyosung HSV1.

Ngoài ra, thí sinh xuất sắc còn được trao các giải cá nhân như: giải giọng hát hay nhất; nhạc công xuất sắc nhất; giải quay số may mắn với 15 xe gắn máy có tổng trị giá 300 triệu đồng.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, đơn vị đăng cai tổ chức chương trình cho biết, chương trình tổ chức ngoài trời có quy mô lớn do đó nhà trường sẽ chuẩn bị kỹ càng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cũng như phòng dịch COVID-19. "Thí sinh, khách mời sẽ được phát vé dự đêm diễn. Từ ngoài cổng, nhà trường sẽ bố trí dung dịch sát khuẩn và có lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn học sinh, khách mời tham gia chương trình", bà Quỳnh nói.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, chương trình nhằm tạo sân chơi, nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa, nghệ thuật cho học sinh, nhất là sau nhiều năm đại dịch COVID-19. Trước đó, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc lần thứ XII và học sinh Hà Nội đã xuất sắc giành được giải Nhất.

“Ngoài những giờ học tập căng thẳng trên lớp, các em rất cần có nơi để giao lưu, chia sẻ và âm nhạc sẽ khiến thầy trò, học sinh gần nhau hơn. Hiện nay, địa phương có khoảng 2,2 triệu học sinh với hơn 2.800 trường học. Số lượng học sinh hằng năm tiếp tục tăng lên rất nhiều. Do đó, rất cần những sân chơi bổ ích cho các em tham gia”, ông Cương nói.