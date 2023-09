Lần đầu Hồ Ngọc Hà nổi nóng trên sóng truyền hình

TPO - Sau bốn tập, điều khán giả nhớ nhất về The New Mentor là những màn tranh cãi giữa huấn luyện viên, gần nhất là vụ lớn tiếng giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang hơn là phần thi của chương trình.

Khép lại tập 4 chương trình The New Mentor (Người mẫu toàn năng), khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà lớn tiếng với Hương Giang vì bị loại đi hai thí sinh trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Sau gần nửa chặng đường, khán giả đặt câu hỏi: Chương trình tìm lại vị thế cho người mẫu, nhưng mấy ai nhớ thí sinh vượt qua những gì. Điều đọng lại trong khán giả là những màn cãi cọ giữa huấn luyện viên, gần nhất là Hương Giang - Hồ Ngọc Hà, một tuần trước đó là màn chất vấn của Dược sĩ Tiến với Lan Khuê.

Tìm lại vị thế cho người mẫu hay đánh bóng tên tuổi cho Dược sĩ Tiến và Hương Giang

Theo luật chơi của The New Mentor, huấn luyện viên chiến thắng bảo toàn thí sinh, chọn 1 trong 4 đội là đội an toàn, hai đội còn lại phải cử hai thí sinh vào phòng loại để người chiến thắng quyết định ai ra về.

Trong tập 4, chiến thắng thuộc về Hương Giang. Cô "chơi chiêu" chọn đội Lan Khuê an toàn (vốn còn nguyên 6 thí sinh). Đội của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà lần lượt chỉ còn 4 thí sinh, phải cử hai thí sinh vào phòng loại.

Trong chương trình, Hương Giang nói giữ đội Lan Khuê an toàn là chiến thuật, bởi đội hình càng đông thành viên càng khó chiến thắng về sau. Bản thân cô cũng còn đến 6 thí sinh, cô không "đánh liều" để team mình khó chiến thắng nhất về sau.

Ở phòng loại, Hương Giang loại gương mặt mới Thanh Tuyền. Host là Dược sĩ Tiến loại người mẫu trẻ Hoàng Yến. Hai người đều đến từ team Hồ Ngọc Hà.

Chưa được nửa chặng đường, Hồ Ngọc Hà bị loại liên tiếp 4 thí sinh, nguy cơ "banh team" và khiến cô nổi nóng. Nữ ca sĩ cho rằng Hương Giang sợ bị thua, đưa ra quyết định thiếu công tâm, trong khi đội Lan Khuê nên ra về vì còn tận 6 thành viên, trong đó có người thực hiện thử thách kém.

"Buộc phải có câu hỏi cho Hương Giang là bạn ấy có chơi công tâm, muốn tìm ra new mentor cho chương trình không? Em nhìn lại đi xem mình thế nào?".

Sau khi Hương Giang chất vất "chị cũng từng chọn Khuê an toàn", Hồ Ngọc Hà chính thức bùng nổ, nói lớn tiếng: "Chị đã giải thích rồi, lúc đó đội ai cũng còn 6 người. Khuê có 3 người không chọn mà buộc phải về đội, có quá nhiều sự thiệt thòi".

Hồ Ngọc Hà liên tục lớn tiếng khiến Hương Giang không thể giải thích tiếp.

"Cô ấy có nhiều mâu thuẫn, từ tập 1 đến giờ, khi thì thế này, lúc lại thế khác. Hóa ra Hương Giang đi thi chứ không vì chương trình. Đi về", Hồ Ngọc Hà lớn giọng.

Giải thích lý do giữ đội Lan Khuê, loại thí sinh Hồ Ngọc Hà: "Công tâm của tôi, trước hết là với thí sinh team mình. Tôi không có trách nhiệm bảo vệ team của chị Hà bởi bất cứ lý do gì. Chúng ta ở đây đều bảo vệ người mẫu đội mình".

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả bất ngờ trước hình ảnh mất bình tĩnh của Hồ Ngọc Hà. Vốn là gương mặt quen thuộc ngồi ghế giám khảo, chương trình truyền hình thực tế, trước đây Hà Hồ luôn được cho là khéo léo, hiếm khi - hầu như không bao giờ - lớn tiếng chỉ vì mâu thuẫn trong chương trình.

Trước đó, ở tập 2, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang có mâu thuẫn ngầm vì ca sĩ chuyển giới nói Hà Hồ không công tâm. Lúc đó, Hồ Ngọc Hà giải thích rõ nhưng Hương Giang vẫn giữ nguyên quan điểm đàn chị "không công tâm".

Hiện, mạng xã hội bàn tán về mâu thuẫn của Hương Giang và Hồ Ngọc Hà. Trong khi một số người cho rằng phần tranh cãi ở tập 2 là chiêu trò, thì ở tập 4, sự căng thẳng của Hà Hồ, thái độ mất bình tĩnh của Hương Giang gần như là thật.

Sau màn tranh cãi, một lần nữa khán giả hoài nghi về tiêu chí của Người mẫu toàn năng. Ở mỗi tập, phần thi của thí sinh gần như hoàn toàn lu mờ trước tranh cãi của ban giám khảo.

Điểm lại, ở tập 1 là màn "võ mồm" tranh thí sinh, sang tập 2, drama giữa Hương Giang và Hồ Ngọc Hà chiếm sóng. Đến tập 3, màn Dược sĩ Tiến chất vấn Lan Khuê viral trên mạng. Ở tập gần nhất, chương trình "tìm kiếm vị thế cho người mẫu" lại bị màn tranh cãi của Hồ Ngọc Hà và Hương Giang làm cho lu mờ.

"Mình thấy chương trình chia đội, có huấn luyện viên nổi tiếng tham gia chủ yếu tạo drama, đánh bóng tên tuổi là chính", "Đến nửa chương trình vẫn không nhớ mặt và tên thí sinh đã là thất bại rồi, ở đó mà tìm lại hào quang cho người mẫu", "Tìm lại vị thế cho người mẫu chưa được biết đến hay đánh bóng tên tuổi cho Dược sĩ Tiến và Hương Giang"... là một số bình luận của khán giả.

Luật chơi khó hiểu, ứng xử như thi hoa hậu

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng Dược sĩ Tiến đang đi quá xa trong vai trò người làm host.

Thông thường, ở chương trình người mẫu, host đơn giản là người dẫn dắt, tư vấn. Tại The New Mentor, trước đó là The Next Gentleman, vai trò Host của Dược sĩ Tiến can thiệp được vào phần cho điểm, thậm chí có quyền loại thí sinh khi bước vào phòng loại.

"Đồng ý là chương trình do Dược sĩ Tiến sản xuất, nhưng chưa thấy một game show nào host lại có quyền ngang ngửa giám khảo", "Dược sĩ Tiến có kỹ năng, kinh nghiệm gì để đánh giá ảnh, thử thách của thí sinh", "Những nhận xét của Dược sĩ Tiến chủ yếu là cảm tính, chưa thuyết phục"... khán giả cho quan điểm.

Điều khiến khán giả khó hiểu nhất là Dược sĩ Tiến cho thí sinh trả lời ứng xử như đang thi hoa hậu. "Nếu bị người khác ghét, đó là lỗi của mình hay lỗi đối phương?", "Với các bạn, trên đời này điều gì ít quan trọng nhất"...

Những câu hỏi đậm chất "hoa hậu thân thiện", không liên quan đến bất kỳ yếu tố chuyên môn nào khiến khán giả phàn nàn. Ngay cả Hương Giang cũng nói về màn hỏi đáp của Dược sĩ Tiến: "Thí sinh có màu sắc rõ ràng, thí sinh nào tiệm cận The New Mentor, suốt ngày hỏi khó dễ, đây đâu phải phần thi ứng xử".

Hiện, bốn tập của chương trình đạt lượt xem cao, vào top thịnh hành, nhưng phần lớn khán giả click vào đường link, mục đích lớn nhất là xem Hà Hồ, Thanh Hằng mặc gì, hôm nay Hương Giang sẽ nói câu viral nào, Dược sĩ Tiến liệu lại cho thí sinh ứng xử câu gì.

Tất nhiên, vẫn sẽ có người thực sự muốn theo dõi tính chuyên môn của chương trình, nhưng với thời lượng khoảng 3 tiếng/tập, đến cùng khán giả chỉ thấy màn đối đáp của giám khảo.