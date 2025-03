Làm rơi túi tiền vừa vay ở ngân hàng, người phụ nữ bật khóc khi được nhận lại

TPO - Sau khi rời khỏi ngân hàng, bà Ph. cầm túi tiền đi về nhà thì làm rơi dọc đường. Khi được công an hỗ trợ tìm kiếm và trao trả lại, bà Ph. bật khóc vì vui sướng.

Ngày 15/3, Công an xã Bình Sơn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết vừa làm thủ tục trao trả lại tài sản cho bà Trần Thị Ph. (SN 1964, trú xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu) bị đánh rơi trước đó.

Cụ thể, ngày 14/3, bà Ph. đi đến một ngân hàng đóng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để làm hồ sơ vay vốn phát triển kinh tế. Sau khi làm xong thủ tục, bà Ph. được ngân hàng giải ngân số tiền 36 triệu đồng. Bà Ph. sau đó bỏ tiền vào túi bóng cùng tập hồ sơ rồi di chuyển về nhà.

Trên đường đi đến khu vực chợ thuộc xã Bình Sơn. bà Ph. hốt hoảng khi túi bóng đựng tiền và hồ sơ không còn nữa. Bà Ph. sau đó đã quay lại tìm nhưng không được nên đã đến trụ sở Công an xã Bình Sơn để trình báo nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin từ bà Ph., công an xã Bình Sơn lập tức cử lực lượng trích xuất camera an ninh của xã đồng thời phối hợp với người dân trích xuất camera an ninh nhà dân dọc tuyến đường bà Ph. đi qua.

Chiều tối 14/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy túi bóng chứa tiền và hồ sơ của bà Ph. bị rơi bên vệ đường. Sau khi xác minh và làm các thủ tục, Công an xã Bình Sơn đã trao trả lại tài sản và số tiền trên cho bà Ph.

Nhận lại tiền và tài sản của mình, bà Ph. bật khóc vì xúc động. Bà Ph. sau đó đã viết thư cảm ơn vì sự vào cuộc trách nhiệm, kịp thời của Công an xã Bình Sơn.