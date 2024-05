Làm rõ vụ nữ du khách tố bị đánh thủng màng nhĩ ở Ninh Thuận

TPO - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương làm rõ vụ việc nữ du khách “tố” bị một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tô nước ở khu vực bãi Kinh (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đánh thủng màng nhĩ.

Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ vụ việc.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chúng tôi đã cử bà Phạm Thị Thanh Hường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh trực tiếp xuống khu vực xảy ra vụ việc để nắm tình hình và xử lý”, ông Hòa thông tin.

Trước đó, mạng xã hội liên tục truyền tay nhau một bài viết của nữ du khách N.D.L (đến từ Hà Nội) bày tỏ sự bức xúc với thói côn đồ của một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tô nước ở bãi Kinh (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Nữ du khách này bày tỏ sự bức xúc khi đã mất tiền và bị hành hung.

Cụ thể bài đăng như sau: "Vào khoảng 15h ngày 2/5, mình cùng 2 bạn nam tới khu du lịch bãi Kinh - Bình Hưng cạnh Casa Maya Hotel để tắm biển. Ngoài phí vào cổng 50k/người bọn mình có thuê thêm thuyền sup với giá 150k/giờ, tuy nhiên nhân viên chỉ cho mình dùng loại sup không có dây buộc, không hướng dẫn trước khi sử dụng, nhất là khuyến cáo về an toàn khi chèo thuyền. Bạn mình đang chèo thì gặp gió lớn khiến sup bị lật.

Thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ và bắt đầu kêu cứu, mình nhanh chóng chạy lên bờ tìm cứu hộ thì không có người trực mà thay vào đó là 1 tốp 5-6 thanh niên tiếp cận offer thuê họ lái motor nước với giá 200k ra để cứu người. Lo lắng đi kèm thời gian giải cứu cấp bách, mình đồng ý ngay. Tuy nhiên, thay vì lái motor ra đưa người trở về trước, họ bỏ mặc bạn mình chới với tự bơi về bờ, mà lái lướt qua đi lấy sup….”

Sau đó, nhóm du khách và một người trong đội mô tô nước xảy ra tranh cãi. Nhận thấy sự việc căng thẳng, nữ du khách có lấy điện thoại ra quay lại để lấy bằng chứng bảo vệ bản thân thì bị một nam thanh niên bước tới và đánh.

Theo nữ du khách này, sau khi sự việc xảy ra, nhóm của chị đã cố gắng liên hệ với ngành chức năng địa phương để phản ánh vụ việc nhưng không được tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng. Sau khi trở về TP Hà Nội, nữ du khách đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán chị bị thủng màng nhĩ trái.

Thông tin trên sau khi xuất hiện đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động côn đồ của nam thanh niên nêu trên. Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nếu thanh niên này có vi phạm.