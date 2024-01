Hai tài xế taxi bị khởi tố vì đánh nhau, tranh giành khách du lịch ở Phú Quốc

TPO - Hai tài xế xe taxi ở Phú Quốc (Kiên Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam vì đánh nhau, tranh giành khách du lịch.

Ngày 18/1, Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tèo (SN 1993, thường trú tại An Giang) và Trần Trí Hiếu (SN 1998, thường trú tại Kiên Giang) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 8/1, Tèo lái xe taxi đậu trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn thuộc khu phố 7, phường Dương Đông) thì thấy có khách nước ngoài có nhu cầu đi xe. Tèo đến bắt khách và hỏi khách khách muốn đi đâu để Tèo chở.

Ngay sau đó, Trần Hoài Nghĩa là tài xế taxi cũng đến mời khách nên giữa 2 tài xế xảy ra cự cãi. Sau đó, Nghĩa chở người khách nước ngoài đi. Khoảng 30 phút sau, Nghĩa quay lại chỗ Tèo đậu xe. Lúc này, Tèo và Hiếu đang đứng nói chuyện với nhau. Nghĩa xuống xe, đến nói chuyện với Tèo thì cả hai xảy ra ẩu đả.

Tèo và Hiếu dùng tay đánh vào vùng mặt của Nghĩa. Nghĩa cũng đánh lại hai người này. Do bị đánh nên Nghĩa bỏ chạy và bị té. Lúc này, Tèo và Hiếu tiếp tục dùng tay, chân và ghế tấn công Nghĩa. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh căn ngăn.

Theo lãnh đạo Công an TP. Phú Quốc, việc khởi tố, bắt tạm giam Tèo và Hiếu vì cả hai gây rối trật tự công cộng, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tạo hình ảnh xấu đối với khách du lịch.